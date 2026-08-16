Hidegfront vet véget a kánikulának: a heves esőzés miatt adtak ki riasztást

Vasárnap még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő. A délies szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. Hajnalban 19, délután pedig 34 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.

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Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon egyre többfelé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek, keleten pedig még a délnyugati szél élénkülhet meg. Hajnalban 12-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 27 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Délen, délkeleten mérhetjük a magasabb, északnyugaton az alacsonyabb értékeket.

Hétfőre már több megyére is elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt. Ahogy a HungaroMet írja: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.