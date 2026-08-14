Hogyan mesél a szemünk az egészségünkről? (x)

A szem különleges „ablak” a szervezet működésére: a retina erei közvetlenül megfigyelhetők, ezért bizonyos érrendszeri és anyagcsere-problémák már akkor nyomot hagyhatnak rajtuk, amikor még semmilyen panaszt nem okoznak. Éppen ezért a látásvizsgálatnak nemcsak a látásélesség ellenőrzése a feladata, hanem az is, hogy időben kiszűrje a szembetegségek és egyes általános egészségügyi problémák gyanúját.

A rendszeres látásvizsgálat így nem pusztán a tisztább látásról, hanem a megelőzésről is szól, ezért a Trend Optika szakértői azt javasolják, hogy a szemünk ellenőrzése legyen ugyanúgy része a rendszeres egészségmegőrzésnek, mint a vérnyomás- vagy a fogorvosi vizsgálat.

Cukorbetegség: amikor a retina jelez

A diabétesz egyik jellemző szövődménye, hogy károsodnak a retina apró erei. Különösen alattomos, mert kezdetben gyakran egyáltalán nem okoz tünetet, a szemfenék vizsgálatakor azonban már korai stádiumban láthatók lehetnek apró értágulatok, bevérzések. Így időben elcsíphető és kezelhető a betegség.

Magas vérnyomás és érrendszeri problémák

A tartósan magas vérnyomás a szemfenék ereiben is változásokat okozhat. Az erek szűkülete, faluk megváltozása, vérzések vagy duzzanat olyan jelek lehetnek, amelyek miatt további orvosi kivizsgálás válhat indokolttá. A retina ereinek állapota így az egész szervezet érrendszeréről is fontos információt adhat.

Forrás: Trend Optika

Zöldhályog: sokáig észrevétlen maradhat

A glaukóma, vagyis zöldhályog azért különösen veszélyes, mert a leggyakoribb formája kezdetben szinte tünetmentes. A fokozatos látótérkiesést az érintett sokszor csak akkor veszi észre, amikor már jelentős látóideg-károsodás alakult ki. A szemnyomás mérése, a látóidegfő vizsgálata és szükség esetén további műszeres vizsgálatok segíthetnek a felismerésében.

Milyen gyakran érdemes ellenőriztetni a látást?

Panaszmentesen is érdemes rendszeresen, legalább évente-kétévente ellenőriztetni a szemet, 40–45 éves kor felett pedig különösen fontos a rendszeresség. Cukorbetegség, magas vérnyomás, ismert szembetegség, erős rövidlátás, családi halmozódás vagy egyéb kockázati tényező esetén ennél gyakoribb kontrollra is szükség lehet.