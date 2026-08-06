Meteorológus az Origónak: Nem hoz enyhülést a hétvégi hidegfront sem

A pénteken érkező hidegfront ugyan néhány fokkal mérsékelheti a forróságot, de továbbra is nyárias, helyenként kifejezetten meleg idő várható. A hőhullám azonban nem számít rendkívüli jelenségnek a hosszú távú tendenciák alapján: Kis Anna, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatója szerint Magyarországon az elmúlt évtizedekben egyértelműen nőtt a hőhullámok száma, intenzitása és időtartama.
Aggasztó tendenciát mutatnak a hőhullámok hazánkban
A szakember szerint a hőhullámok vizsgálatánál három szempontot érdemes figyelembe venni: a gyakoriságot, az intenzitást és az időtartamot.
Ha 1901 óta vizsgáljuk a magyarországi adatokat, jól látható, hogy jelentősen nőtt a hőhullámos napok száma. A 20. században országos átlagban ritkán fordult elő évi 15-nél több olyan nap, amikor a napi középhőmérséklet elérte a 25 Celsius-fokot, a 21. században azonban ez már meglehetősen gyakori
– mondta Kis Anna.
Hozzátette, területi különbségek természetesen vannak, a leginkább az Alföld déli része érintett. Budapesten pedig nemcsak a hőhullámok száma emelkedett, hanem azok intenzitása is, vagyis egyre több a 27 Celsius-fok feletti napi középhőmérsékletű nap.
A kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy a leghosszabb, két hétnél is tovább tartó hőhullámok szintén az ezredforduló után fordultak elő Budapesten és Szegeden.
A jelenlegi hőhullám beleillik a megfigyelt trendekbe, ugyanakkor pontos értékelést majd csak a hőhullám lezárulta után lehet adni. Az idei június végi hőhullám Budapesten a HungaroMet elemzése szerint minden eddiginél intenzívebb, és a második leghosszabb volt
– emelte ki.
Egy anticiklon okozza a mostani extrém meleget
A meteorológus szerint a jelenlegi rendkívüli kánikula hátterében egy anticiklon áll, amely forró és száraz levegővel tölti ki a Kárpát-medencét, emiatt a lehűlés is csak a számok alapján tűnhet meghatározónak.
A pénteki lehűlés jelentősnek tűnhet a mostani extrém hőséghez képest, valójában azonban továbbra is meleg idő várható, így inkább csak relatív lehűlésről beszélhetünk
– fogalmazott.
A jövőben még több hőhullámra kell felkészülni
Kis Anna szerint a klímamodellek alapján Magyarországon tovább emelkedhet az átlaghőmérséklet, ami a hőhullámok gyakoribb előfordulásában is megmutatkozhat. Mint mondta,
nemcsak több hőhullám várható, hanem azok intenzitása is fokozódhat, vagyis egyre nagyobb mértékben haladhatják meg a hőhullámot meghatározó hőmérsékleti küszöbértékeket.
Emellett a hőhullámok időszaka is kitolódhat.
A becslések szerint a jövőben már májusban is kialakulhatnak hőhullámok, és akár szeptemberben is előfordulhatnak
– fogalmazott.
Három napra lehet a legnagyobb biztonsággal előre jelezni az időjárást
A szakember szerint a modern meteorológiai modellek rövid távon már nagy pontossággal működnek.
Az 1–3 napos előrejelzések tekinthetők a legmegbízhatóbbnak, de a 4–7 napos prognózisok is jól beválnak. Ugyanakkor a pontosság mindig függ az aktuális időjárási helyzettől és attól is, hogy az ország melyik térségéről van szó.
Hosszabb időtávon már nem időjárási, hanem éghajlati előrejelzésekről beszélhetünk. Ezeket klímamodellek segítségével készítik, amelyek többsége 2100-ig, egyes modellek pedig akár 2300-ig is vizsgálják a lehetséges folyamatokat.
Erre kell figyelni a hőhullám idején
A meteorológus arra kérte a lakosságot, hogy fokozottan figyeljék a meteorológiai és egészségügyi riasztásokat, valamint tartsák be a szakemberek ajánlásait.
Kiemelte a rendszeres folyadékpótlás fontosságát, a közvetlen napsugárzás és a megterhelő fizikai munka kerülését a legmelegebb órákban, a megfelelő öltözködést, valamint azt, hogy a lakásokat lehetőleg a késő esti vagy kora hajnali órákban szellőztessük át.