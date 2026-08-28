Lemaradtál róla? Látványos fotókon a péntek hajnali holdfogyatkozás

Mint arról korábban beszámoltunk, részleges holdfogyatkozás volt pénteken, augusztus 28-án hajnalban. A részleges holdfogyatkozás tetőzésekor 96,3 százalékos volt a takarás, hazánkból azonban csak a jelenség kezdeti szakasza volt látható. A jelenség leglátványosabb szakasza Nyugat-Európából, Nyugat-Afrikából, illetve Észak- és Dél-Amerika jelentős részéről volt megfigyelhető.

Részleges holdfogyatkozás volt péntek hajnalban

Fotó: DAVID SWANSON / AFP

A kutatások egyébként kimutatták: noha a közhiedelem szerint a telihold illetve a holdfogyatkozások időszaka közvetlen hatással van ránk, a szakértők szerint az ekkor megfigyelhető ingerlékenység és fokozott feszültség inkább a kialavatlansághoz köthető.

Fotókon a részleges holdfogyatkozás

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