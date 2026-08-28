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holdfogyatkozás

Lemaradtál róla? Látványos fotókon a péntek hajnali holdfogyatkozás

11 perce
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Aki nem kelt elég korán, az bizony lecsúszott róla. Fotókon és videón mutatjuk, hogy nézett ki a részleges holdfogyatkozás!
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Mint arról korábban beszámoltunk, részleges holdfogyatkozás volt pénteken, augusztus 28-án hajnalban. A részleges holdfogyatkozás tetőzésekor 96,3 százalékos volt a takarás, hazánkból azonban csak a jelenség kezdeti szakasza volt látható. A jelenség leglátványosabb szakasza Nyugat-Európából, Nyugat-Afrikából, illetve Észak- és Dél-Amerika jelentős részéről volt megfigyelhető.

Részleges holdfogyatkozás volt péntek hajnalban
Részleges holdfogyatkozás volt péntek hajnalban
Fotó: DAVID SWANSON / AFP

A kutatások egyébként kimutatták: noha a közhiedelem szerint a telihold illetve a holdfogyatkozások időszaka közvetlen hatással van ránk, a szakértők szerint az ekkor megfigyelhető ingerlékenység és fokozott feszültség inkább a kialavatlansághoz köthető.

Fotókon a részleges holdfogyatkozás

Az alábbi fotóra kattintva lapozható végig galériánk a holdfogyatkozásról:

Galéria: Lemaradtál róla? Ilyen volt a péntek hajnali részleges holdfogyatkozás
Fotó: AFP
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Az augusztus 28-ai részleges holdfogyatkozás a világ minden táján lenyűgözte az embereket

Így látta Magyarország a holdfogyatkozást

A Baranya megyei Vokányból így mutatott a hajnali részleges holdfogyatkozás:

Ezt láthattuk a Pest megyei Maglódon:

Ez a videó pedig Tiszafüreden készült:

 

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