Lemaradtál róla? Látványos fotókon a péntek hajnali holdfogyatkozás

Mint arról korábban beszámoltunk, részleges holdfogyatkozás volt pénteken, augusztus 28-án hajnalban. A részleges holdfogyatkozás tetőzésekor 96,3 százalékos volt a takarás, hazánkból azonban csak a jelenség kezdeti szakasza volt látható. A jelenség leglátványosabb szakasza Nyugat-Európából, Nyugat-Afrikából, illetve Észak- és Dél-Amerika jelentős részéről volt megfigyelhető.
A kutatások egyébként kimutatták: noha a közhiedelem szerint a telihold illetve a holdfogyatkozások időszaka közvetlen hatással van ránk, a szakértők szerint az ekkor megfigyelhető ingerlékenység és fokozott feszültség inkább a kialavatlansághoz köthető.
Fotókon a részleges holdfogyatkozás
Az alábbi fotóra kattintva lapozható végig galériánk a holdfogyatkozásról:
Így látta Magyarország a holdfogyatkozást
A Baranya megyei Vokányból így mutatott a hajnali részleges holdfogyatkozás:
Ezt láthattuk a Pest megyei Maglódon:
Ez a videó pedig Tiszafüreden készült: