Megdöbbentő eset rázta meg a közösségi oldalak olvasóit. Egy család osztotta meg kálváriáját: a nyolcvan éves nagymama három éve élt már fekvőbetegként, Alzheimer-kórral és demenciával. Családja szeretettel ápolta, míg kórházba nem került. Onnan egy nap múlva kiadták, a nénit mégis holtan vitték haza a betegszállítók. A család válaszokat akar.
A három éve fekvőbeteg, Alzheimer-kórral és demenciával küzdő nőt otthonában ápolta a családja, ám amikor hirtelen rosszul lett, háziorvos híján mentőt kellett hívniuk. A beteg szörnyű hányingerrel küzdött, majd egy alvadt vércsomót köpött ki. Bevitték a hatvani Albert Schweitzer Kórház Sürgősségi osztályára. A kórházban ugyan kapott infúziót, vettek tőle vért és tüdőröntgent is készítettek, ám a hozzátartozók szerint a vérzéssel senki sem törődött érdemben. A belgyógyász főorvos szerint nem kell felvenni az osztályra, hazamehet. Ekkor este 8 után jártak már. Majd amikor próbálták elintézni a betegszállítást, este fél 11-re kiderült, hogy valami nagyobb gond van a nagymamánál, mégsem engedik haza. Amikor a család reggel telefonált a kórházba, az éjszakás orvos azt mondta, azt se tudta, hogy van ilyen nevű betegük... Majd mégis kiderült, hogy a mamát hazaengedik, a zárójelentésben már az állt: egy egyszerű húgyúti fertőzést leszámítva jól van, otthonába bocsájtható.
Holtan vitte haza a betegszállító a 80 éves asszonyt a hatvani kórházból
Ám amikor a betegszállító megérkezett a csányi házhoz, a család megdöbbenve vette észre: a nagymama félrecsúszva ült a széken, leszíjazva, holtan.
"Ahogy megérkezett a betegszállító, láttuk az ablakon keresztül, hogy a mama oldalra van dőlve. Kérdeztük egyből, hogy miért van oldalra fektetve, hányt az út közben? Nem, nem hányt, minden rendben volt. Ekkor pillantottuk meg, hogy egy székben ül, le van szíjazva. Tulajdonképpen mi is hazahozhattuk volna így személyautóval. Majd amikor a betegszállítók szólongatták, hogy megérkeztünk, láttuk, hogy valami nincs rendben vele. Én a kocsi oldalához rohantam, láttam, hogy orrán, száján folyik az alvadt vér. Nem is értettem mi történik. Amikor kinyitották a betegszállító ajtaját, láttuk, hogy a nagymamánk nem reagál. Néhány másodperc múlva kiderült, hogy már nem él. A nagymamánkat halva hozták haza" - mondta a megdöbbent unoka.
A család kétségbeesetten próbált segíteni a nagymamán, ám a betegszállítók tehetetlenül közölték: ők nem tudnak újraéleszteni. A 18 perc múlva kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az egyik betegszállító értetlenül állt a tragédia előtt: „Nem is értem, hát Gyöngyösön még beszélgettünk vele, Hatvanban is szinte egyedül szállt be a tolókocsiba…” Kiderült ugyanis, hogy a végzetes úton tettek egy kitérőt Gyöngyösre egy másik beteg miatt. Addig a nagymama lekötözve ült fekvőbetegként egy székben a felforrósodott autóban. Az unoka lelkét most kínzó kétségek és fájdalmas kérdések mardossák.
"Milyen lehet úgy meghalni, hogy teljesen egyedül vagy hagyva a 40 fokos kisbuszban, segítséget pedig ha szeretnél sem tudsz kérni? Rendkívül sok kérdés felmerül: hogyan lehet egy ilyen állapotban lévő személyt hazaengedni? Hogyan lehet, hogy a vérképből és a röntgenből nem láttak semmit? Hogyan lehet ülve szállítani egy 3 éve fekvőbeteget? Hogyan lehet, hogy halva érkezik meg a nagymamánk a betegszállítóval?"
A család feljelentést tett az ügyben. Fontos számukra, hogy felhívják a figyelmet a történtekre, hogy mással ne fordulhasson elő ilyesmi. A betegszállító cég kivizsgálja az esetet. A hatvani Albert Schweitzer Kórház is vizsgálatot rendelt el az ügyben, a Blikk kérdéseire dr. Szedlák Miklós főigazgató elmondta, hogy azonnal megtették a szükséges lépéseket, amikor meghallották a szerencsétlen ügyet.
– Az Intézménynek és a sürgősségi betegellátó osztály évi 35 ezer betegének az érdeke egyező: minden nem kívánatos esemény tisztességes kivizsgálása, a feltárható esetleges személyi vagy rendszerhibák korrekciója. A hazaengedhetőséggel kapcsolatos szakmai választ ez a vizsgálat hivatott megadni – közölte.
A sajnálatos módon elhunyt asszonnyal kapcsolatban elmondta, az elsődleges, sürgősségi jellegű kérdések megválaszolása céljából indikált laboratóriumi vizsgálati eredmények, valamint az elkészült röntgenvizsgálat nem tárt fel olyan jellegű eltérést, amely a szakma szabályai szerint szükségessé tette volna a beteg azonnali, definitív osztályra történő felvételét.
Azonban a kérdés – hogy miképp nem láttak a szakemberek a vérképből és a röntgenből semmi rendelleneset – teljes terjedelmű, mindenre kitekintő megválaszolásához szintén szükséges még az említett vizsgálat során nyerhető információk összesítése és helyes értelmezése – tette hozzá.