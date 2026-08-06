Megdöbbentő eset rázta meg a közösségi oldalak olvasóit. Egy család osztotta meg kálváriáját: a nyolcvan éves nagymama három éve élt már fekvőbetegként, Alzheimer-kórral és demenciával. Családja szeretettel ápolta, míg kórházba nem került. Onnan egy nap múlva kiadták, a nénit mégis holtan vitték haza a betegszállítók. A család válaszokat akar.

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A három éve fekvőbeteg, Alzheimer-kórral és demenciával küzdő nőt otthonában ápolta a családja, ám amikor hirtelen rosszul lett, háziorvos híján mentőt kellett hívniuk. A beteg szörnyű hányingerrel küzdött, majd egy alvadt vércsomót köpött ki. Bevitték a hatvani Albert Schweitzer Kórház Sürgősségi osztályára. A kórházban ugyan kapott infúziót, vettek tőle vért és tüdőröntgent is készítettek, ám a hozzátartozók szerint a vérzéssel senki sem törődött érdemben. A belgyógyász főorvos szerint nem kell felvenni az osztályra, hazamehet. Ekkor este 8 után jártak már. Majd amikor próbálták elintézni a betegszállítást, este fél 11-re kiderült, hogy valami nagyobb gond van a nagymamánál, mégsem engedik haza. Amikor a család reggel telefonált a kórházba, az éjszakás orvos azt mondta, azt se tudta, hogy van ilyen nevű betegük... Majd mégis kiderült, hogy a mamát hazaengedik, a zárójelentésben már az állt: egy egyszerű húgyúti fertőzést leszámítva jól van, otthonába bocsájtható.

Holtan vitte haza a betegszállító a 80 éves asszonyt a hatvani kórházból

Ám amikor a betegszállító megérkezett a csányi házhoz, a család megdöbbenve vette észre: a nagymama félrecsúszva ült a széken, leszíjazva, holtan.

"Ahogy megérkezett a betegszállító, láttuk az ablakon keresztül, hogy a mama oldalra van dőlve. Kérdeztük egyből, hogy miért van oldalra fektetve, hányt az út közben? Nem, nem hányt, minden rendben volt. Ekkor pillantottuk meg, hogy egy székben ül, le van szíjazva. Tulajdonképpen mi is hazahozhattuk volna így személyautóval. Majd amikor a betegszállítók szólongatták, hogy megérkeztünk, láttuk, hogy valami nincs rendben vele. Én a kocsi oldalához rohantam, láttam, hogy orrán, száján folyik az alvadt vér. Nem is értettem mi történik. Amikor kinyitották a betegszállító ajtaját, láttuk, hogy a nagymamánk nem reagál. Néhány másodperc múlva kiderült, hogy már nem él. A nagymamánkat halva hozták haza" - mondta a megdöbbent unoka.