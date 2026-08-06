Holttestet találtak a Cserkúton kigyulladt hétvégi házban

Horváth Nikolett Csilla közlése szerint a holttestet a tűzoltók az utómunkálatok közben találták meg. Csütörtök délután érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy nagy területen ég az aljnövényzet Cserkúton, a Kerekes dűlőben, a lángok pedig gyorsan terjednek.

Holttestet találtak a kigyulladt házban a tűzoltók

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, kiérkezésükkor egy hétvégi ház, aljnövényzet és összehordott szemét égett.

Az egységek körülhatárolták, majd eloltották a lángokat, a holttestet az épület átvizsgálásakor találták meg.

A szóvivő felhívta a figyelmet, hogy országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, mert a kiszáradt növényzeten rendkívül gyorsan terjed a tűz, és már a legkisebb szikra is emberéleteket követelő tragédiához vezethet. Ezért a katasztrófavédelem munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy fokozott óvatossággal járjon el, például ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol ne gyújtson tüzet.

Megtalálták a Tiszában eltűnt fiatal holttestét

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