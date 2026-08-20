Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
holttest

Holttestet találtak Győrben a Mosoni-Duna partján

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a győri Dózsa György rakpartra, ahol holttestet találtak a kikötő mellett. A holttest ügyében a rendőrség közigazgatási eljárást folytat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holttestGyőrrendőrség

Augusztus 18-án, kedden intézkedtek a hatóságok a holttest megtalálása után a győri Dózsa György rakparton, a vízi polgárőrség kikötőjénél.

Rendőrautó, rendőrség, rendőrautórendőrség, Magyar Rendőrség, MagyarRendőrség, holttest
Holttestet találtak Győrben a Mosoni-Duna partján - Illusztráció
Fotó: Illusztráció (MTI/Lapis Renáta)

A helyszínen egy nagy fehér sátrat is felállítottak.

A történteket egy közösségi médiában megjelent fotó tette ismertté – írja a Kisalföld.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az intézkedés kedden történt. A rendőrség közlése szerint a Győri Rendőrkapitányság közigazgatási eljárást folytat a holttest ügyében.

Egyelőre nem tudni, hogy az elhunyt személyt azonosították-e, ahogy azt sem, hogy férfiról vagy nőről van-e szó. Az sem derült ki, hogy fulladás okozta-e a halálát. A halál okát az orvosszakértői vizsgálat állapíthatja meg. A közigazgatási eljárás arra utal, hogy jelenleg kizárták az idegenkezűség gyanúját.

Tragédia Debrecenen, a víztározóból került elő egy holttest

A holttestet vasárnap este emelték ki a vízből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!