Augusztus 18-án, kedden intézkedtek a hatóságok a holttest megtalálása után a győri Dózsa György rakparton, a vízi polgárőrség kikötőjénél.

Holttestet találtak Győrben a Mosoni-Duna partján - Illusztráció

Fotó: Illusztráció (MTI/Lapis Renáta)

A helyszínen egy nagy fehér sátrat is felállítottak.

A történteket egy közösségi médiában megjelent fotó tette ismertté – írja a Kisalföld.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az intézkedés kedden történt. A rendőrség közlése szerint a Győri Rendőrkapitányság közigazgatási eljárást folytat a holttest ügyében.

Egyelőre nem tudni, hogy az elhunyt személyt azonosították-e, ahogy azt sem, hogy férfiról vagy nőről van-e szó. Az sem derült ki, hogy fulladás okozta-e a halálát. A halál okát az orvosszakértői vizsgálat állapíthatja meg. A közigazgatási eljárás arra utal, hogy jelenleg kizárták az idegenkezűség gyanúját.

Tragédia Debrecenen, a víztározóból került elő egy holttest

A holttestet vasárnap este emelték ki a vízből.