Országosan elérte, Budapesten meg is haladta a 40 fokot a legmagasabb hőmérséklet

Budapesten 43 fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, míg országosan a 40. A csapadék esélye továbbra is kizárt.
Országosan 40, Budapesten 43 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, csapadék esélye kizárt - közölte a kormány a szerdai 16 órai, a hőségriasztásról a kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentésében.
43 fok volt a legmagasabb hőmérséklet Budapesten szerdán
Azt írták: a szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délután egy esetben történt.
A közlekedésben húsz vasútvonalon, valamint öt HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes, magas sínhőmérséklet miatti sebességkorlátozás.
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