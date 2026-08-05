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kánikula

Országosan elérte, Budapesten meg is haladta a 40 fokot a legmagasabb hőmérséklet

26 perce
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Budapesten 43 fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, míg országosan a 40. A csapadék esélye továbbra is kizárt.
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kánikulahőhullámhőség

Országosan 40, Budapesten 43 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, csapadék esélye kizárt - közölte a kormány a szerdai 16 órai, a hőségriasztásról a kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentésében.

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43 fok volt a legmagasabb hőmérséklet Budapesten szerdán. Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

43 fok volt a legmagasabb hőmérséklet Budapesten szerdán

Azt írták: a szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délután egy esetben történt.

A közlekedésben húsz vasútvonalon, valamint öt HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes, magas sínhőmérséklet miatti sebességkorlátozás.

 

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