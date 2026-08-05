Országosan elérte, Budapesten meg is haladta a 40 fokot a legmagasabb hőmérséklet

Országosan 40, Budapesten 43 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet szerda délután, csapadék esélye kizárt - közölte a kormány a szerdai 16 órai, a hőségriasztásról a kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentésében.

43 fok volt a legmagasabb hőmérséklet Budapesten szerdán. Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

43 fok volt a legmagasabb hőmérséklet Budapesten szerdán

Azt írták: a szociális ellátórendszerben az előző jelentés óta nem történt rendkívüli esemény. Az egészségügyben túlhevülés miatti betegellátás szerda délután egy esetben történt.

A közlekedésben húsz vasútvonalon, valamint öt HÉV-vonalon van érvényben ideiglenes, magas sínhőmérséklet miatti sebességkorlátozás.