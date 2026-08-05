Több hőmérsékleti rekord is megdőlt ma: Budakalászon 41,4 fokot mértek

Rendkívüli időjárási szélsőségek jellemezték a mai napot is, ugyanis mind a hajnali, mind a napközbeni órákban több hőmérsékleti rekord is megdőlt hazánkban.

Több hőmérsékleti rekord is megdőlt ma. Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Több hőmérsékleti rekord is megdőlt ma

A történelmi hőség már hajnalban kezdetét vette Budapest János-hegyen, ahol a hőmérséklet mindössze 28 fokig süllyedt. Ezzel új fővárosi és országos napi legmagasabb minimumhőmérséklet rekord született, letaszítva a trónról a 2017-ben Lágymányoson mért 26,6 fokot. A korábbi abszolút rekorder Pécs-Árpádtető volt, ahol 2007. július 20-án regisztráltak 27,9 fokot.

A trópusi éjszaka után a kánikula villámgyorsan fokozódott: a hőmérők higanyszála már délelőtt átlépte a 35 fokot, délutánra pedig több tucat meteorológiai állomáson mértek 40 fok feletti csúcsértékeket. A napi rekordért szoros verseny alakult ki az országban: Mohora és Budapest Újpest 41,1 fokot, míg Hortobágy-Halastó és Derekegyház 41,2 fokot jelentett.

A végső országos napi maximumrekordot végül Budakalász hódította el elképesztő, 41,4 fokos csúcsértékkel, átírva az 1905-ös orosházi 40 fokos történelmi rekordot. Bár a budapesti Újpest állomás az országos első helyről lemaradt, a 41,1 fokos mérésével így is új fővárosi napi és abszolút maximumrekordot állított be. Ezzel végleg búcsút mondhattunk a Gellérthegyen 1947-ben ezen a napon mért 39 fokos napi, valamint a Lágymányoson alig egy hónapja, 2026. június 30-án regisztrált 41 fokos abszolút fővárosi csúcsnak - írta a HungaroMet.