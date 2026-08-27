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Honvédkórház

Kirúgták a Honvédkórház igazgatóját

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Dr. Ficzere Andrea menesztése után újabb budapesti kórház igazgatóját rúgták ki. Egy bennfentes közlése szerint a Honvédkórház igazgatója is menesztették: a hír egyelőre ugyan nem hivatalos, de biztosra vehető.
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Honvédkórházkirúgásmenesztésigazgató

Kirúgták a XIII. kerületben található Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház, azaz a Honvédkórház igazgatóját. 

2022.06.15. Budapest ALVÁSZAVAR ÉVENTE TÖBB MINT TÍZEZER VIZSGÁLATOT VÉGEZNEK A HONVÉDKÓRHÁZ ALVÁSLABORJÁBAN Fotó: Kurucz Árpád (KA) Magyar Nemzet
Menesztették a Honvédkórház igazgatóját / Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Menesztették a Honvédkórház igazgatóját

A Blikkhez csütörtökön kora délután jutott el a hír, amely egyelőre még nem nyilvános, de biztos: az intézmény honlapján egyébként továbbra is Prof. Dr. Wikonkál Norbert Miklós MTA doktora neve szerepel a főigazgatói tisztség alatt.

Felmentették a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját

Mindez akkor történt, miután Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója a mai napon, vagyis csütörtökön felmentette tisztségéből Dr. Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját. A főigazgatóság sajtóközleménye szerint az intézmény vezetését 2026. szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki Utcai Kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól - számoltunk be róla korábban.

 

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