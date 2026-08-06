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Pihenőnapot kapnak a Magyar Honvédség munkatársai a hétvégén. A honvédelmi miniszter döntése értelmében a katonák számára nem lesz kötelező a hivatalos országos munkanap áthelyezés szerinti ledolgozás ezen a szombaton.
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ruszin - szendi romuluszpihenőnapmagyar honvédség

A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, a következő szombatot a honvédség számára - az erről szóló utasítás a Hivatalos Értesítő csütörtökön közzétett számában jelent meg.

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Pihenőnapot kap a honvédség - A kép illusztráció
Fotó: Facebook/ Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Pihenőnap lesz a honvédségnek a szombat

Ruszin-Szendi Romulusz utasítása szerint 2026. augusztus 8. a honvédelmi szervezet számára - ideértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot is - szolgálatmentes nap, illetve pihenőnap; ezt úgy kell megszervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához.

Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre ledolgozni az országban.

 

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