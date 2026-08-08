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horgász

Poénból lopott meg két fiatal egy alvó horgászt: most kifosztás miatt kell felelniük

5 órája
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A kora reggeli órákban, poénból tulajdonította el egy alvó horgász értékeit két fiatalkorú a nagykanizsai Csónakázó-tó partján. Kifosztás bűntette miatt indult eljárás ellenük.
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horgászNagykanizsakifosztás

A Zala vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint két kamasz puszta szórakozásból lopott meg egy alvó horgászt Nagykanizsán.

Poénból léptek meg a fiatalok az alvó horgász felszerelésével
Poénból léptek meg a fiatalok az alvó horgász felszerelésével. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Poénból léptek meg a fiatalok az alvó horgász felszerelésével

A két fiatal a Csónakázó-partján felállított sátortól hajnalban elvitt egy lámpát és egy hosszabbítót, majd menekülés közben egyikük még a széken alvó sértettet is felborította. A horgász azonnal a nyomukba eredt, utolérte a fiatalokat, és visszaszerezte értékeit.

Az ügy korántsem végződött tréfásan: a kamaszok ellen kifosztás bűntette miatt indult eljárás.

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