Poénból lopott meg két fiatal egy alvó horgászt: most kifosztás miatt kell felelniük

A kora reggeli órákban, poénból tulajdonította el egy alvó horgász értékeit két fiatalkorú a nagykanizsai Csónakázó-tó partján. Kifosztás bűntette miatt indult eljárás ellenük.
A Zala vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint két kamasz puszta szórakozásból lopott meg egy alvó horgászt Nagykanizsán.
Poénból léptek meg a fiatalok az alvó horgász felszerelésével
A két fiatal a Csónakázó-tó partján felállított sátortól hajnalban elvitt egy lámpát és egy hosszabbítót, majd menekülés közben egyikük még a széken alvó sértettet is felborította. A horgász azonnal a nyomukba eredt, utolérte a fiatalokat, és visszaszerezte értékeit.
Az ügy korántsem végződött tréfásan: a kamaszok ellen kifosztás bűntette miatt indult eljárás.
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