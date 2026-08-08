Poénból lopott meg két fiatal egy alvó horgászt: most kifosztás miatt kell felelniük

A Zala vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint két kamasz puszta szórakozásból lopott meg egy alvó horgászt Nagykanizsán.

Poénból léptek meg a fiatalok az alvó horgász felszerelésével. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Poénból léptek meg a fiatalok az alvó horgász felszerelésével

A két fiatal a Csónakázó-tó partján felállított sátortól hajnalban elvitt egy lámpát és egy hosszabbítót, majd menekülés közben egyikük még a széken alvó sértettet is felborította. A horgász azonnal a nyomukba eredt, utolérte a fiatalokat, és visszaszerezte értékeit.

Az ügy korántsem végződött tréfásan: a kamaszok ellen kifosztás bűntette miatt indult eljárás.