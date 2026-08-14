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Tájékoztatást adott a külügyminisztérium a horvát tűz magyar sérültjeiről

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Ruszin-Szendi Romulusz tételesen felsorolta, milyen kérdéseket vár a sajtótól

tűz

Tájékoztatást adott a külügyminisztérium a horvát tűz magyar sérültjeiről

1 órája
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Megnyugtató hírek érkeztek a horvátországi tűz által érintett magyarokról. Orbán Anita közlése szerint mindenki jól van, akivel kapcsolatba léptek, négy magyar pedig csak könnyebb sérüléseket szenvedett.
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tűzorbán anitaHorvátország

A horvátországi tűz Omis térségében pusztított, ahol magyar turistákat is befogadóközpontokba vittek. A helyzet péntekre stabilizálódott, bár még mindig füst és erős égett szag terjeng a levegőben.

Megnyugtató hírek érkeztek a horvátországi tűz által érintett magyarokról. Orbán Anita közlése szerint mindenki jól van, akivel kapcsolatba léptek
Megnyugtató hírek érkeztek a horvátországi tűz által érintett magyarokról. Orbán Anita közlése szerint mindenki jól van, akivel kapcsolatba léptek Fotó: Hatlaczki Balázs

Megnyugtató hírekről számolt be Orbán Anita az omisi tűzvészről

Orbán Anita közlése szerint senki nem kérte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutáshoz. Többen már visszatérhettek a szállásukra, mások elindultak Magyarországra, a befogadóközpontokban maradók pedig arra várnak, hogy összeszedhessék a csomagjaikat.

Egy nagymamának gyógyszerre volt szüksége, amelyet a horvát hatóságok biztosítottak számára. Négy magyar könnyebben megsérült, de égési sérülést egyikük sem szenvedett, és valamennyiüket hazaengedik pénteken.

A spliti konzul folyamatosan a helyszínen van, Zágrábból pedig váltáskonzul érkezik. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök is érdeklődött a magyarok állapotáról.

A horvátországi tűz csütörtök este ütött ki Omis közelében, majd lakóházakra is átterjedt. Mintegy ezer embert menekítettek ki, 36-an megsérültek, heten életveszélyesen. A rendőrség egy holttestet is talált a leégett területen.

Tucatnyi sérültje van a Horvátországban tomboló tűznek

A tűz csütörtök este 20 óra 21 perckor keletkezett Lokva Rogoznica településen, az Adriai-tenger partján végighúzódó főút közelében. A lángok az erős szél miatt gyorsan tovább terjedtek a száraz növényzetben és a fenyőerdőben, elértek lakóépületeket, az éjszaka folyamán pedig Omis területére is átterjedtek. Több ház, gépkocsi és más vagyontárgy is a tűz martalékává vált.

A spliti kórház péntek reggeli közlése szerint összesen 36 ember szorult orvosi ellátásra. Közülük 14-et kórházban tartottak, hét sérült állapota életveszélyes. A sérültek többsége égési sérüléseket szenvedett, másokat füstmérgezés miatt kellett ellátni.

 

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