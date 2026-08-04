Még mindig a hőség uralja Európát: Magyarország a legforróbb országok között

Nem enyhül a hőhullám Európában: a kontinens nagy részén ismét 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Magyarország az egyik legmelegebb országnak számított hétfőn, miközben Dél-Európában pusztító erdőtüzekkel küzdenek, az Egyesült Királyságban pedig soha nem látott hőségi rekord született.

Továbbra is rendkívüli hőség sújtja Európa jelentős részét.

Fotó: ROBERT NEMETI / AFP

Újabb rekordokat dönt a hőség

Továbbra is rendkívüli hőség sújtja Európa jelentős részét – derül ki a HungaroMet friss összefoglalójából.

A kontinens nagy részén hétfőn is 30 Celsius-fok felett alakultak a napi csúcshőmérsékletek.

A két nappal korábban észak felé elvonuló hidegfront átmenetileg enyhülést hozott Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában, de a forróság továbbra is uralja a kontinens nagy részét.

Magyarország az egyik legmelegebb ország volt Európában: a napi maximumok többnyire 36 és 40 fok között alakultak, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27–30 fok között mozgott.

A szélsőséges időjárás Dél-Európában is komoly problémákat okoz, több országban erdőtüzek pusztítanak a hosszan tartó hőség és szárazság miatt.

Kitart a hőség Európa-szerte: a forróság Magyarországot is az egyik legmelegebb országgá tette, miközben több országban már az erdőtüzek ellen küzdenek.

Fotó: Facebook/HungaroMet Zrt.

Közben az Egyesült Királyságban is történelmi rekord született.

A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office szerint hétfő volt az idei év 20. olyan napja, amikor a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius-fokot.

Ilyenre a mérések kezdete óta még nem volt példa: a korábbi rekordot 1995 tartotta, akkor összesen 19 ilyen forró napot regisztráltak.