Kedden is fokozódott a hőség, megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord

Megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord kedden - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján. Mint írták, kedden Budapesten a hajnal sem hozott enyhülést a hőségben.

A hajnal sem hozott enyhülést a hőségben, megdőlt a fővárosi melegrekord / Fotó: Mediaworks

A hajnal sem hozott enyhülést a hőségben, megdőlt a fővárosi melegrekord

A János-hegyen mindössze 25 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet a leghűvösebb percekben, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja. Korábban ezen a napon 2017-ben Budapest Lágymányos meteorológiai állomáson 24,2 fokot mértek.

Hozzátették: kedden napközben is fokozódott a hőség, délután beállt a korábbi fővárosi legmagasabb maximum-hőmérséklet rekord. Újpesten 37,9 fokot mértek, éppen annyit, mint 1921-ben ezen a napon Gellérthegy és Országút állomásokon.

Közeleg az enyhülés?

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán egészen más arcát mutatja az időjárás, a korábbi forróság után jelentősen mérséklődik a meleg. Túlnyomóan derült, napos és száraz idő várható, de az északi szél az ország keleti felén többfelé megélénkül, helyenként megerősödhet.

A hajnali 15–23 Celsius-fok után a délután már csak 27–33 Celsius-fokos meleget hoz.

Csütörtökön is folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén alig lesz felhő az égen. Az északkeleti szél főként keleten marad élénkebb, máshol mérsékeltebb légmozgás várható. A reggel már többfelé felfrissülést hoz:

8–19 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután pedig 27–32 fok várható.

Még pénteken is kellemes, mérsékelten meleg nyári időben lehet részünk. Sok napsütésre készülhetünk, csapadék azonban továbbra sem várható. A hajnali órákban 8–19, délután pedig 28–33 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.