Szombattól csökken a hőségriasztás fokozata, de a veszély még nem múlt el

Szombattól mérséklődik a jelenleg érvényben lévő hőségriasztás: az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján augusztus 8-án 0 órától a harmadfokú riasztást másodfokúra csökkenti. Az intézkedés az ország egész területére vonatkozik, és augusztus 11-én éjfélig marad érvényben.

Így próbálhatunk enyhülést találni a hőségben

Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs

Bár az előttünk álló napokban enyhül a forróság, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ezért arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején továbbra is fokozottan ügyeljenek az egészségük védelmére.

Fontos tudnivalók hőség idejére!

A szakemberek kiemelik: a legfontosabb a folyamatos folyadékpótlás, lehetőleg víz fogyasztásával, még a szomjúságérzet kialakulása előtt. A déli órákban – 11 és 15 óra között – ajánlott kerülni a tartós napon tartózkodást, valamint a megterhelő fizikai munkát. A szabadtéri sportolást és egyéb aktív programokat célszerű a kora reggeli vagy esti órákra időzíteni.

Amennyiben mozgás közben fejfájás, szédülés vagy rosszullét jelentkezik, az érintetteknek azonnal árnyékos, hűvös helyre kell húzódniuk, és gondoskodniuk kell a folyadékbevitelről.

A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy különös gondot kell fordítani az egyedül élő idősekre. Érdemes naponta többször érdeklődni hogylétük felől, segíteni őket a megfelelő folyadékbevitelben, valamint abban, hogy a legmelegebb időszakot lehetőség szerint hűvös helyen töltsék.

Továbbra is életveszélyes lehet gyermekeket, időseket, mozgásukban korlátozott személyeket vagy háziállatokat parkoló gépjárműben hagyni, még rövid időre is.

Az autók utastere percek alatt extrém hőmérsékletre forrósodhat fel. Ha valaki ilyen esetet észlel, haladéktalanul értesítse a 112-es segélyhívót.

A lakások hűtése érdekében napközben ajánlott árnyékolni az épületeket, szellőztetni pedig elsősorban az esti, éjszakai vagy kora hajnali órákban célszerű. Akik otthonukban nem tudnak megfelelő hőmérsékletet biztosítani, igénybe vehetik a katasztrófavédelem által közzétett légkondicionált közösségi helyiségeket.