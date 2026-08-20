Berobban a kánikula: ezen a napon tetőzik a hőség

Pénteken tetőzik a hőség, a legmelegebb órákban akár 31-38 Celsius-fok és többfelé zápor, zivatar lehet, majd a hétvége további részében kissé csökken a nappali felmelegedés mértéke, vasárnap 25 és 32 Celsius-fok között alakulnak a maximumok, miközben a csapadék esélye is csökken - derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Tetőzik a hőség pénteket / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tetőzik a hőség pénteket

Pénteken napos idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő. Főképp az ország északnyugati, északi felén számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A délnyugati, nyugati szelet a Tiszától nyugatra erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 31 és 38 fok között várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében két vármegyére is kiadták a harmadfokú, vörös riasztást a magas középhőmérséklet miatt: ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat

Vörös riasztást adtak ki két vármegyére is / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 16 és 25, délután 25 és 37 fok között alakul.

Vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északias szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 15-20, délután 25-32 fok valószínű.

Milyen időjárás várható a jövő hét elején?

Korábban megírtuk, hogy az előrejelzések szerint hétfőn, kedden és szerdán is 30 fok körüli maximumokra lehet számítani. A napsütést időnként felhősödés zavarhatja meg, és helyenként csapadék is előfordulhat.



