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Lupa Beach

Ingyenes belépést biztosít a Lupa a vízhiány miatt a hőségben

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A Lupa a vízhiányos időszakban ingyenes belépést biztosít két idősávban is a környékbeli települések lakóinak. A hőségben vehetnek vizet, vagy akár fürödhetnek és hűsölhetnek is.
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Lupa Beachingyenes belépésvízhiánykánikulahőség

A Lupa Beach a pomázi, csobánkai, szentendrei, ürömi és budakalászi lakosoknak szeretne segíteni a vízhiányos időszakban a nyári hőségben.

Ingyenes belépést biztosít a Lupa a vízhiány miatt a hőségben
Ingyenes belépést biztosít a Lupa a vízhiány miatt a hőségben
Fotó: Pixabay

Lakcímkártya felmutatásával minden nap 9:00 és 11:00, valamint 18:00 és záróra között ingyenes a belépés a Lupa Beachre.

Itt a lakóknak lehetőségük van fürdésre, víztakarékos zuhanyzók használatára, ivóvíz vételezésére és egy kis felfrissülésre.

Az ingyenes belépési lehetőséget a jelölt idősávokban a fent felsorolt települések vízellátási problémájának megoldódásáig biztosítják.

Folytatódik a hőség, megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is

A fővárosi hajnali és napi melegrekord is megdőlt pénteken a HugaroMet Zrt. tájékoztatása szerint.

 

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