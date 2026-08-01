A Lupa Beach a pomázi, csobánkai, szentendrei, ürömi és budakalászi lakosoknak szeretne segíteni a vízhiányos időszakban a nyári hőségben.

Ingyenes belépést biztosít a Lupa a vízhiány miatt a hőségben

Fotó: Pixabay

Lakcímkártya felmutatásával minden nap 9:00 és 11:00, valamint 18:00 és záróra között ingyenes a belépés a Lupa Beachre.

Itt a lakóknak lehetőségük van fürdésre, víztakarékos zuhanyzók használatára, ivóvíz vételezésére és egy kis felfrissülésre.

Az ingyenes belépési lehetőséget a jelölt idősávokban a fent felsorolt települések vízellátási problémájának megoldódásáig biztosítják.

Folytatódik a hőség, megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is

A fővárosi hajnali és napi melegrekord is megdőlt pénteken a HugaroMet Zrt. tájékoztatása szerint.