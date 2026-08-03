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strand

Ingyenesek a strandok a nagy hőség miatt Szolnokon a helyieknek

7 perce
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Hétfőtől péntekig ingyenesek a strandok Szolnokon a helyieknek délutánonként. A polgármester közlése szerint a nagy hőség miatt hozták meg ezt a döntést, és majd az időjárási körülményektől függően határoznak az augusztus 10. és 14. közötti időszakról.
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Csatlakozva Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármesterének kezdeményezéséhez, ingyenesek a strandok Szolnokon a helyieknek hétfőtől péntekig délutánonként a nagy hőség miatt - jelentette be Szolnok polgármestere a Facebook-oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a Tiszaligeti Élményfürdőben és a Véső úti strandon szolnoki lakcímkártya felmutatásával hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között térítésmentesen strandolhatnak a szolnokiak.

Hőség Budapesten, HőségBudapesten, szökőkút, párakapu
Ingyenesek a strandok Szolnokon a helyieknek öt napon át délutánonként a hőség miatt / Fotó: Hatlaczki Balázs (Képünk illusztráció)

Ingyenesek a strandok Szolnokon a helyieknek öt napon át délutánonként a hőség miatt

Györfi Mihály hozzátette: az időjárási körülményektől függően döntenek majd az augusztus 10. és 14. közötti időszakról.

A polgármester közölte azt is, hogy hétfő estétől a Szolnoki Szigligeti Színház díszkivilágítását is lekapcsoltatta. Ideiglenesen lekapcsolták továbbá Szolnok díszvilágítását, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat sem - írja az MTI.

Eközben a rendkívüli hőségre és az energiaválság veszélyére hivatkozva átmenetileg felfüggesztették a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi üzemében működő sztrájkbizottság tevékenységét. A szakszervezet szerint a kialakult helyzetben az együttműködés fontosabb, ezért egyelőre háttérbe helyezik a bérvita körüli konfliktust.

 


 

 

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