Ingyenesek a strandok a nagy hőség miatt Szolnokon a helyieknek

Csatlakozva Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármesterének kezdeményezéséhez, ingyenesek a strandok Szolnokon a helyieknek hétfőtől péntekig délutánonként a nagy hőség miatt - jelentette be Szolnok polgármestere a Facebook-oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a Tiszaligeti Élményfürdőben és a Véső úti strandon szolnoki lakcímkártya felmutatásával hétfőtől péntekig 17 és 20 óra között térítésmentesen strandolhatnak a szolnokiak.

Ingyenesek a strandok Szolnokon a helyieknek öt napon át délutánonként a hőség miatt / Fotó: Hatlaczki Balázs (Képünk illusztráció)

Ingyenesek a strandok Szolnokon a helyieknek öt napon át délutánonként a hőség miatt

Györfi Mihály hozzátette: az időjárási körülményektől függően döntenek majd az augusztus 10. és 14. közötti időszakról.

A polgármester közölte azt is, hogy hétfő estétől a Szolnoki Szigligeti Színház díszkivilágítását is lekapcsoltatta. Ideiglenesen lekapcsolták továbbá Szolnok díszvilágítását, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat sem - írja az MTI.



