Hőség vár ránk kedden, estére azonban változás jöhet

Kedd sem hozza el a várva várt enyhülést: 32–38 fokig melegszik a levegő, miközben több helyen zápor, zivatar is kialakulhat. Délutántól egyre erősebb széllel érkezik a változás.

Kánikula, hőség a fővárosban

Fotó: Vémi Zoltán / MW

Sok napsütés, helyenként zápor és zivatar

Kedd hajnalban 16–22 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A vízpartokon, belvárosokban és a szelesebb északnyugati tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható − írja honlapján a HungaroMet.

Délelőtt 28–32 fokig melegszik a levegő, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk.

Helyenként, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, zivatar is kialakulhat.

Napközben egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul és megerősödik a szél. Késő délutántól, estétől főként északkeleten már erős, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 32–38 fok között alakul.

Hiába enyhült a forróság, továbbra is szenved a növényzet

A múlt csütörtökön tetőzött forró időszakot lezáró hidegfronthoz kötődően csak helyenként fordult elő csapadék az országban, számottevő mennyiség pedig csak kisebb foltokban hullott. A hőség enyhült egy kissé, de a kánikula folytatódik. Érdemi változás, ami a sínylődő vegetáción segített volna, nem történt időjárásunkban, és erre sajnos az előttünk álló egy hétben sincs kilátás − derül ki a HungaroMet agrometeorológiai elemzéséből.

Mint arról korábban beszámoltunk, szokatlanul hűvös hajnalra ébredhettek hétfőn a magyarok, több településen 10 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet.