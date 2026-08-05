Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Életveszélyesen megfenyegették Majkát, azonnal lemondta erdélyi koncertjét

Fontos!

Tetőzik a hőség, akár az abszolút rekord is megdőlhet

hőség

Tetőzik a hőség, akár az abszolút rekord is megdőlhet

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szerdán és csütörtökön is az ország döntő részén 29 fok körüli vagy afeletti, a középső országrészben 30-31 fok körüli napi középhőmérséklet valószínű. A hőség miatt az ország teljes területén a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetés van érvényben, és csak pénteken érkezhet némi enyhülés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hőségnapi középhőmérsékletkánikula

Szerdán és csütörtökön is az ország döntő részén 29 fok körüli vagy afeletti, a középső országrészben 30-31 fok körüli napi középhőmérséklet valószínű - közölte a HungaroMet Zrt. szerdán a Facebook-oldalán a hőség kapcsán. 

Óriási hőség tombol Magyarországon, hőség, időjárás, hőmérséklet, kánikula,
Tetőzik a hőség szerdán: az ország döntő részén 29 fok körüli vagy a feletti középhőmérséklet várható / Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Tetőzik a hőség szerdán: az ország döntő részén 29 fok körüli vagy a feletti középhőmérséklet várható

Emiatt az ország teljes területére a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetés van érvényben magas napi középhőmérsékletre - tették hozzá.

Közölték azt is: kedden az ország nagy részén már 29, sőt többfelé 30 Celsius-fok felett alakult a napi középhőmérséklet. A hőmérséklet csupán a délnyugati és az északkeleti tájakon volt ennél alacsonyabb.

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán tetőzik a hőség, a sok napsütés mellett csak kevés gomolyfelhő zavarhatja az égboltot. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. A déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg. A hajnali 20–25 Celsius-fokos minimumok után a délutáni maximumok 38–42 Celsius-fok között alakulnak.

Csütörtökön továbbra is a forróság lesz az időjárás fő meghatározója, de a korábbi napokhoz képest már több gomolyfelhő képződhet. Helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a hőség az ország túlnyomó részén továbbra is kitart. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödhet. Hajnalban 21–25, délután 35–42 Celsius-fok közötti maximumokra számíthatunk.

Pénteken már mozgalmasabb időjárás körvonalazódik: a napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A változás azonban nem mindenhol jelent azonnali lehűlést, keleten még kitarthat a meleg. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hajnali minimumok 19–24, a délutáni maximumok 32–38 Celsius-fok között alakulhatnak.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!