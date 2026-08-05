Tetőzik a hőség, akár az abszolút rekord is megdőlhet

Szerdán és csütörtökön is az ország döntő részén 29 fok körüli vagy afeletti, a középső országrészben 30-31 fok körüli napi középhőmérséklet valószínű - közölte a HungaroMet Zrt. szerdán a Facebook-oldalán a hőség kapcsán.

Tetőzik a hőség szerdán: az ország döntő részén 29 fok körüli vagy a feletti középhőmérséklet várható / Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Tetőzik a hőség szerdán: az ország döntő részén 29 fok körüli vagy a feletti középhőmérséklet várható

Emiatt az ország teljes területére a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetés van érvényben magas napi középhőmérsékletre - tették hozzá.

Közölték azt is: kedden az ország nagy részén már 29, sőt többfelé 30 Celsius-fok felett alakult a napi középhőmérséklet. A hőmérséklet csupán a délnyugati és az északkeleti tájakon volt ennél alacsonyabb.

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán tetőzik a hőség, a sok napsütés mellett csak kevés gomolyfelhő zavarhatja az égboltot. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor vagy zivatar. A déli, délkeleti szél főként a Dunántúlon élénkülhet meg. A hajnali 20–25 Celsius-fokos minimumok után a délutáni maximumok 38–42 Celsius-fok között alakulnak.

Csütörtökön továbbra is a forróság lesz az időjárás fő meghatározója, de a korábbi napokhoz képest már több gomolyfelhő képződhet. Helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a hőség az ország túlnyomó részén továbbra is kitart. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödhet. Hajnalban 21–25, délután 35–42 Celsius-fok közötti maximumokra számíthatunk.

Pénteken már mozgalmasabb időjárás körvonalazódik: a napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A változás azonban nem mindenhol jelent azonnali lehűlést, keleten még kitarthat a meleg. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hajnali minimumok 19–24, a délutáni maximumok 32–38 Celsius-fok között alakulhatnak.

