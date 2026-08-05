A politikus szerint a hőség szerdán és csütörtökön tetőzik, ezért továbbra is különösen fontos, hogy a lakosság 17 és 22 óra között önkéntesen csökkentse vagy halassza el a nem létfontosságú villamosenergia-fogyasztást.

Tetőzik a hőség: Magyar Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről

Fotó: MEDIAWORKS

Tetőzik a hőség: Magyar Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről

Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és holnap tetőzik hazánkban, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban

- írta Facebook-oldalán Magyar Péter.



