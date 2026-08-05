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Magyar Péter

Tetőzik a hőség: Magyar Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről

10 perce
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Magyar Péter közölte, hogy az utolsó működő paksi turbina továbbra is stabilan termel, miközben a Duna vízállása nem változott.
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Magyar PéterkánikulaPakshőség

A politikus szerint a hőség szerdán és csütörtökön tetőzik, ezért továbbra is különösen fontos, hogy a lakosság 17 és 22 óra között önkéntesen csökkentse vagy halassza el a nem létfontosságú villamosenergia-fogyasztást.

Tetőzik a hőség: Magyar Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről
Tetőzik a hőség: Magyar Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről
Fotó: MEDIAWORKS

Tetőzik a hőség: Magyar Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről

Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és holnap tetőzik hazánkban, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban

- írta Facebook-oldalán Magyar Péter. 


 

 

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