Tetőzik a hőség: Magyar Péter fontos bejelentést tett a Paksi Atomerőműről

Magyar Péter közölte, hogy az utolsó működő paksi turbina továbbra is stabilan termel, miközben a Duna vízállása nem változott.
A politikus szerint a hőség szerdán és csütörtökön tetőzik, ezért továbbra is különösen fontos, hogy a lakosság 17 és 22 óra között önkéntesen csökkentse vagy halassza el a nem létfontosságú villamosenergia-fogyasztást.
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Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség ma és holnap tetőzik hazánkban, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentés a 17:00 és 22:00 óra közötti idősávban
- írta Facebook-oldalán Magyar Péter.
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