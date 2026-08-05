Különleges módszerrel védi a síneket és lassítja a vonatokat a MÁV az extrém hőségben

A szakemberek szerint a hőségben tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét - írta Vitézy Dávid a Facebookon.

Lassítja a vonatokat a MÁV a hőségben - Illusztráció

Fotó: MÁV-csoport archívum / OHK

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a MÁV 45 Celsius-fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára.

Szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban.

Dolgoznak a tartós megoldásokon, és biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius-fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést.

Még mindig a hőség uralja Európát: Magyarország a legforróbb országok között

A hőség továbbra sem tágít Európából: hazánkban 36–40 fokot mértek, Dél-Európában erdőtüzekkel küzdenek, a briteknél újabb rekordok dőltek meg.