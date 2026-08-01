Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is pénteken

A HugaroMet a honlapján azt írta, július végén ismét egy terjeszkedő anticiklon vált uralkodóvá Magyarország időjárásában, az idei második hőhullámban hamar megdőltek a melegrekordok. A napokban pedig továbbra is hőség várható.

Folytatódik a hőség

Fotó: Ladóczki Balázs

Július 31-én, pénteken reggel csak 25,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali melegrekord. A korábbi rekord 24,4 fok volt, amit 2018-ban mértek Lágymányoson.

Délután Újpesten 39,4 fokot regisztráltak, ezzel pedig megdőlt a fővárosi napi melegrekord.

Az eddigi csúcstartók Budapest Törökvész és Budapest Gellérthegy állomások voltak, az 1921-ben ugyanezen a napon mért 37,4 fokos értékkel.

Az Újpesten, valamint Győr Likócs állomáson is regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra vonatkozó országos napi maximum-hőmérsékleti rekordot is, amely eddig a Hajdú-Bihar vármegyei Szerep nevéhez fűződött, 1917-ből – írja az MTI.

Kíméletlen hőség érkezik

Perzselő hőség és szinte zavartalan napsütés vár Magyarországra a hétvégén. Az időjárás szombaton és vasárnap is kánikulát hoz, helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet.