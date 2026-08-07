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Hőség: veszélybe került Ózd ivóvízellátása egy meghibásodás miatt

23 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Komoly kihívást jelent a vízellátás fenntartása Ózdon a rendkívüli időjárási körülmények közepette. A hőség idején egy távvezeték meghibásodása miatt ellehetetlenült az ózdi ivóvíztároló medencék feltöltése, a hiba elhárítását azonban már megkezdték.
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veszélyhőség veszélyózd

A kormány pénteki, a hőségriasztásról közzétett gyorsjelentésében közölte, hogy Ózd biztonságos vízellátását jelenleg két nagy távvezeték biztosítja.

Hőség: veszélybe került Ózd ivóvízellátása egy meghibásodás miatt
Hőség: veszélybe került Ózd ivóvízellátása egy meghibásodás miatt
Fotó: Pexels

Meghibásodott az egyik távvezeték

A tájékoztatás szerint az 500-as távvezetéken rejtett, ugyanakkor jelentős hiba keletkezett, ezért azt ki kellett vonni a szolgáltatásból. Emiatt az ózdi ivóvíztároló medencék töltése átmenetileg nem volt megoldható.

A másik, 600-as távvezeték továbbra is működik, azonban átszakaszolva, kisebb kapacitással képes biztosítani a vízellátást.

A szakemberek már dolgoznak a meghibásodás kijavításán. A hatóságok szerint a cél az, hogy a város vízellátása a lehető legbiztonságosabban fennmaradjon a tartós hőség időszakában.

 

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