Megdőlt a rekord, soha nem volt ilyen meleg Budapesten

rszágosan és a fővárosban is 41,6 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet csütörtök délután. A HungaroMet újpesti mérőállomása csütörtök kora délután már 41,6 Celsius-fokot regisztrált, amivel fél fokkal meghaladta a szerdán felállított fővárosi abszolút hőségrekordot - közölte a kormány a csütörtök 16 órai, a hőségriasztásról a kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentésében.

Megdőlt a melegrekord Budapesten, soha nem volt még ekkora hőség a fővárosban - Fotó: Ladóczki Balázs

A tegnap felállított rekord így mindössze egy napig maradt érvényben. A mostani mérés azt jelenti, hogy a főváros történetének legforróbb napját éli át, miközben az országot továbbra is rendkívüli hőhullám sújtja.

Enyhül a hőség

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a meteorológusok szerint a hőség csütörtökön tetőzik, majd a hétvégén átmeneti enyhülés érkezhet egy hidegfront hatására. A lehűlés azonban várhatóan nem lesz tartós, a jövő hét elején ismét erősödhet a kánikula. Egyes helyen már viharok is vannak. Kövesse percről-percre az eseményeket!

Szombattól csökken a hőségriasztás fokozata

Az országos tisztifőorvos augusztus 8-tól másodfokúra mérsékelte a jelenleg érvényben lévő hőségriasztást, amely augusztus 11-ig marad hatályban. Bár a következő napokban enyhül a kánikula, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is megterheli a szervezetet, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy továbbra is tartsák be a hőség idejére vonatkozó óvintézkedéseket.