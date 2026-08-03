Figyelmeztetést adott ki a rendőrség a rendkívüli hőség miatt

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, július 30-án 0 órától augusztus 4-én éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére a tartósan magas hőmérséklet miatt az országos tisztifőorvos. Az eddig előrejelzések szerint az év második hőhulláma még napokig eltarthat, ami mindamellett, hogy a folyóvizeink és tavaink vízszintjének folyamatos csökkenéséhez vezet, a szervezetet is komolyan megterhelheti. A Magyar Rendőrség közösségi oldalán nemrég ennek kapcsán osztottak meg néhány jó tanácsot.

A hőség miatt adott ki figyelmeztetést a rendőrség / Fotó: Hatlaczki Balázs

A hőség miatt adott ki figyelmeztetést a rendőrség

A posztjukban azt javasolták mindenkinek, hogy kerülje a tűző napot, fogyasszon sok vizet a kánikulában, öltözzön szellősen, és, amennyiben lehetséges, kerülje a nehéz fizikai munkát, valamint a kimerítő edzést.

A nagy nyári meleg nemcsak minket, embereket visel meg, hanem a kedvenceinket is. Felelős gazdiként ilyenkor még jobban kell figyelnünk rájuk, akár velünk jönnek, akár otthon maradnak

- hívták fel a figyelmet a kis kedvencek védelmére is.

Mit jósol az időjárás-előrejelzés?

Hétfőn napos időre készülhetünk, kevés felhő lesz az égen. A csúcshőmérsékletek továbbra is rendkívül magasak lesznek, az ország túlnyomó részén már a délutáni órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A déli, délkeleti szél több helyen megélénkülhet. A hajnali 18 és 25 Celsiuk-fokos minimumok után a délutáni maximumok 35 és 40 Celsius-fok között alakulnak.

Kedden folytatódik a napos, forró idő, legfeljebb kevés gomoly- vagy fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A déli szél többfelé élénk lehet. Hajnalban 18–25, délután 34–39 Celsius-fok közötti értékekre számíthatunk.

Szerdán továbbra is napos, meleg idő várható, de az előző napokhoz képest valamivel több gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen száraz marad az idő, csak elszórtan, főként az északi tájakon fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkülhet. A hajnali minimumok 18 és 25, a délutáni maximumok 33 és 39 Celsius-fok között alakulnak - írja a Köpönyeg.