Hőség Magyarországon: közel 40 fokot mutattak ma a hőmérők – videó

Tartósan 40 °C közel alakul a nappali hőmérséklet Budapesten, de az éjszakák sem hoznak jelentő enyhülést. Ugyan a kormány mindenkit arra kér, hogy – az energiaválságra való tekintettel-lehetőség szerint 18 és 21 óra között tekintsen el a légkondicionáló berendezések használatától, nem mindenki csatlakozik lelkesen a kezdeményezéshez. Sokan úgy vélik, hogy nem a lakosság önmérséklet-gyakorlása oldhatja meg a problémát. A hőséghelyzet néhány napig még bizonyosan eltart.

Sokan a strandra menekülnek a hőség elől Fotó: Mediaworks

István szerdán kifejezetten a Fradi-meccs miatt érkezett Budapestre vidékről vonattal. Az utat állítása szerint jól bírta, bár azt érzékelte, hogy a héten melegebb van az itthon megszokottnál.

- Rengeteget iszom, naponta legalább 10-szer 3 deciliterrel. Nagyon szeretem a szódát, mégpedig a jó hideget. Igazából a hideget nehezebben viselem, én nyár-párti vagyok, persze tudom, hogy egészségi szempontból a hőséget komolyan kell venni – mondta az Origónak a férfi a Ferenciek terei metróaluljáróban. Odalenn 34 fokot mértünk, a szerelvényben kettővel többet.

Enikővel a Palatinus strand előtt találkoztunk. Istvánhoz hasonlóan ő is a sok folyadékkal próbálja elkerülni a rosszullétet.

Enikő naponta jár a Palatinusra Fotó: Mediaworks

- Nagyon szeretek fürdeni. Amióta a kánikula tart, naponta kijárok a strandra. A négy fal között nehezebben viselném el a meleget – magyarázta.

Így lehet a hőséget kibírni

Marci Szegedről érkezett a Nyugati pályaudvarra egy régi típusú, kupés vonattal. A szerelvényen egyáltalán nem működött légkondicionáló.

Marci Szegedről vonatozott a fővárosba Fotó: Mediaworks

- Örülök, hogy túl vagyok az utazáson. Annál is inkább, hogy a vonat legalább 25 percet késett. Az út szinte elviselhetetlen volt, ezen pedig az sem segített, hogy lehúztam az ablakot – mondta a fiatal férfi.

Edina HÉV-vel utazott Csepelre. A mai nap nem volt éppen az övé.

A hőmérő szála a 40-et ostromolja Fotó: Mediaworks

- A munkahelyem is klímátlan, a HÉV is. Szeretném a kánikulát átvészelni -mondta tömören.

@origo_hu Így vészelik át a fővárosiak a könyörtelen hőséget Az utca emberét kérdeztük, mit szólnak ehhez a rendkívüli hőséghez. #origo #budapest #forrosag #hoseg #meleg #nyar ♬ eredeti hang – Origo - Origo



