Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, eddig biztos marad a hőség

A következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében a hőségriasztás kapcsán.

Hőségriasztás - Fotó: Karnok Csaba

Hőségriasztás – meghosszabbítva

A tartósan magas hőmérséklet minden ember szervezetét megterheli. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus – elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve anyagcsere-betegséggel élő – betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása – áll a közleményben.

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A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. Ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat, hanem a nap folyamán rendszeresen fogyasszunk vizet, lehetőség szerint a megszokottnál nagyobb mennyiségben. A cukrozott üdítőitalok, az alkohol és a túlzott koffeinfogyasztás fokozhatják a folyadékvesztést, ezért elsősorban a víz fogyasztása javasolt.

Különös figyelmet kell fordítani az idősekre – hívták fel a figyelmet –, akiknél a szomjúságérzet később jelentkezhet, ezért esetükben nagyobb a kiszáradás veszélye. Kérik a hozzátartozókat, hogy naponta többször érdeklődjenek az egyedül élő idősek hogyléte felől, segítsék őket a rendszeres folyadékfogyasztásban, és lehetőség szerint abban is, hogy a nap legmelegebb óráit hűvös környezetben töltsék.

Mint írták: napközben árnyékoljuk a lakást vagy a helyiségeket, az ablakokat lehetőség szerint tartsuk zárva, és csak a késő esti, éjszakai vagy kora hajnali órákban szellőztessünk. Ezek az egyszerű megoldások nemcsak a lakás hűvösen tartását segítik, hanem az energia hatékony felhasználásához is hozzájárulnak.

Légkondicionáló használata esetén ügyeljünk arra, hogy a külső és a belső hőmérséklet közötti különbség ne haladja meg a 8-10 °C-ot, és gondoskodjunk a berendezés rendszeres tisztításáról. Akik otthonukban nem tudják biztosítani a megfelelő hőmérsékletet, lehetőség szerint keressenek fel légkondicionált közösségi helyiségeket.

A legmelegebb órákban – jellemzően 11 és 15 óra között – lehetőség szerint kerüljük a tartós napon tartózkodást és a megerőltető fizikai tevékenységet. Ha mégis a szabadban tartózkodunk, viseljünk világos, jól szellőző ruházatot, fejfedőt és napszemüveget, használjunk magas faktorszámú fényvédő készítményt, és rendszeresen keressünk árnyékos helyet.