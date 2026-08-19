Visszatér a kánikula, az egész országra hőségriasztást adtak ki

Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország egész területére augusztus 20-án, csütörtökön 0 órától augusztus 23-án, vasárnap 24 óráig – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeket is érinti a hőségriasztás

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Hőségriasztás lép életbe az egész országban

A HungaroMet előrejelzése alapján a következő napokban ismét tartósan 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet várható. A nagy melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot és ásványi anyagokat, ezért a hatóságok rendszeres folyadékpótlást javasolnak, különösen azoknak, akik hosszabb időt töltenek a szabadban.

Az augusztus 20-i programokon is fokozott óvatosságot kérnek

Az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken és más szabadtéri programokon részt vevőknek azt javasolják, hogy vigyenek magukkal elegendő ivóvizet, használjanak fényvédő készítményt, és viseljenek világos, szellős ruházatot, fejfedőt, valamint UV-védelemmel ellátott napszemüveget.

A rendezvényeken célszerű rendszeresen árnyékos, hűvösebb helyet keresni. Különösen fontos odafigyelni a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegséggel élőkre, akik érzékenyebben reagálhatnak a fokozott hőterhelésre.

Az erős napsugárzás napszúrást, súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőgutát is okozhat. Rosszullét esetén az érintettet hűvös, árnyékos helyre kell kísérni, meg kell kezdeni a teste hűtését, és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Súlyos tünetek vagy hőguta gyanúja esetén azonnal a 112-es segélyhívó számot kell hívni.

A szabadtéri tüzek veszélye is fokozott

A hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy gyermekeket és háziállatokat soha nem szabad parkoló gépjárműben hagyni, mert az utastér rövid idő alatt életveszélyesen felmelegedhet.

A hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye. Idén eddig csaknem 11 ezer szabadtéri tűz keletkezett, ebből 1600 augusztus első két hetében. A katasztrófavédelem ezért a szabadtéri tűzgyújtás kerülését kéri, és arra figyelmeztet, hogy senki ne dobjon el égő cigarettacsikket.

A közlemény szerint a nyílt égésterű vízmelegítők közelében szén-monoxid-érzékelő használata is indokolt, mivel a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki. Idén már több mint 700 szén-monoxiddal kapcsolatos esethez riasztották a tűzoltókat.