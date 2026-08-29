Magyarországon 2400 hősi halott maradványai kerültek elő az elmúlt másfél évtizedben

A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborúban hősi halált halt katona, közöttük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. Továbbá 2024-ben egy olyan közös német-magyar tömegsírt is feltártak Baján, amelyben 1089 katona volt eltemetve, közölte az MTI érdeklődésére a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM).

Mintegy 2400 második világháborúban hősi halott maradványait exhumálták Fotó: Unsplash

Mintegy 2400 második világháborúban hősi halott maradványait exhumálták

Az MTI annak apropóján kérdezte a tárcát, hogy a Duna extrém alacsony vízszintje miatt augusztusban egy második világháborús német motorkerékpár és két német katona földi maradványai bukkantak elő Budapesten a folyómederből, illetve a Békés vármegyei Dombiratoson hét magyar katona maradványait tárták fel.

Azt írták, hogy a HIM évente egy alkalommal, ősszel végez temetést egyházi szertartás és katonai tiszteletadás mellett a Fiumei úti Sírkertben 2020-ban kialakított Hősök parcellájában, ahol eddig több mint 500 hősi halott nyugszik, szinte kizárólag magyar katona. A 2020 előtti temetések a budaörsi Német Magyar Központi Katonatemető magyar parcellájában történtek.

A temetés során minden hősi halottat a nála talált személyes tárgyaival (kivéve azokat, amelyeket átadnak a felkutatott hozzátartozóknak, illetve nem muzeális értékűek) temetik el

- tették hozzá.

Ugyanakkor külföldön is gyakran kerülnek elő magyar hősi halottak földi maradványai, amiről a kétoldalú kormányközi megállapodások (9 országgal van ilyen egyezménye Magyarországnak) értelmében értesítést küldenek a HIM számára. Az elmúlt időszakban román, lengyel és orosz területekről érkeztek adatok, Lengyelországból pedig főként első világháborús magyar katonák maradványai kerülnek elő. A katonákat rendszerint az adott országban működő magyar katonatemetőkben temetik el

- ismertették.

A második világháborúban Magyarországon életüket vesztett katonák földi maradványainak exhumálása, a hősi sírhelyek felújítása, védelmük biztosítása a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozik, a feladatot pedig a HIM, illetve a Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatósága látja el. Ezt egészíti ki az együttműködés külföldi partnerszervezetekkel, amelyet a hadisírgondozással összefüggő kormányközi megállapodások határoznak meg - fűzték hozzá.