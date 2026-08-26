Várat még magára a hűvösebb időjárás: 30 fok feletti hőmérsékletekkel zárul az augusztus

Bár a nyár már a végéhez közeledik, az időjárás egyelőre nem mutatja az ősz jeleit. Augusztus utolsó napjaiban járunk, a hőmérséklet mégis 30 fok felett alakul.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás a következő napokra. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás a következő napokra!

Szerdán (08.26.) hajnalban a nyugati és délnyugati tájakon ködös, felhősebb időre ébredhetünk, napközben azonban az ország egész területén visszatér a napsütés. Délelőtt még előfordulhat egy-egy kósza zápor, de számottevő csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, a friss reggelt követően pedig 27-32 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön (08.27.) továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Derült, zavartalanul napos időre készülhetünk, legfeljebb kevés fátyol- és gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani, de a déli, délkeleti szél többfelé megélénkül. A hajnali 9-19 fokos minimumok után délutánra 29-34 fok közé emelkedik a hőmérséklet - írta a Köpönyeg.