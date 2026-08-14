Nem kegyelmez az időjárás: akár 38 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála

Búcsút inthetünk a nyitott ablakkal alvásnak, ugyanis a hétvége főszereplője a kánikula lesz. Napközben akár 38 fokkal is lecsaphat ránk az időjárás, miközben több vármegyében is visszatértek a riasztások.

Marad a napos időjárás a hétvégén, csak a hőmérőn változnak a számok. Fotó: Mediaworks

Marad a napos időjárás a hétvégén, csak a hőmérőn változnak a számok

Szombaton (08. 15.) már érezni fogjuk, hogy egy újabb hőhullám söpör végig az országon. A sok napsütést csak kevés felhő zavarhatja, miközben a csapadék még a láthatáron sehol. A szél egyre többfelé délkeletire fordulhat, sőt helyenként megélénkülhet. Hajnalban 13-21 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, majd délután 31-36 fokig ugrik a hőmérő higanyszála.

Ezzel együtt visszatérnek a riasztások is: Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, valamint Veszprém vármegyére elsőfokú figyelmeztetés adott ki a HungaroMet a magas középhőmérséklet miatt.

Ismét hőségé lesz a főszerep az országban. Fotó: HungaroMet

Vasárnap (08. 16.) sem fog kegyelmezni a hőség. Ezen a napon is marad a napos, száraz idő, a felhőzet csak időnként növekedhet meg, de a délies szél többfelé élénk lehet. A reggeli 16-24 fok után délutánra 33-38 fok közé emelkedhet a hőmérséklet - írta a Köpönyeg. Ezzel együtt a riasztások is szintet lépnek: Győr-Moson-Sopron vármegyére már másodfokú figyelmeztetést adtak ki a magas középhőmérséklet miatt, miközben az északkeleti területek kivételével mindenhol elsőfokú van érvényben.