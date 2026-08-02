Időjárás: vasárnap zivatarok törik meg a hőséget, hétfőn vörösbe borul az ország

Az elkövetkező napokban sem enyhül a kánikula, sőt... Noha több vármegyében is leszakad az ég, ez sem hoz igazi enyhülést. Mutatjuk, milyen időjárásra lehet számítani ma és a jövő hét elején.

Zivatarokkal érkezik a vasárnap, mégsem enyhül az időjárás

Fotó: HungaroMet

A HungaroMet vasárnapra, augusztus 2-ra öt vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga riasztást zivatarok miatt. Aki azonban abban reménykedik, hogy az esőzés picit lehűti majd a vidéket, annak sajnos rossz hírekkel kell szolgálnunk: a hét utolsó napjára az egész országban kettes, narancs fokozatú, illetve hármas, piros fokozatú riasztás van érvényben magas középhőmérséklet miatt. A Köpönyeg jelentése szerint az ország északi felén időnként megnövekedhet a gomolyfelhőzet, de számottevő csapadék továbbra sem várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. A déli, délkeleti szél több helyen élénk marad. Hajnalban 17–24, délután 34–39 Celsius-fok lesz valószínű.

Hőkupola alatt Magyarország

Fotó: HungaroMet

Így alakul a jövő hét elejének időjárása

Hétfőn, augusztus 3-án sem várható enyhülés, folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Kevés gomoly- és fátyolfelhő mellett sokfelé zavartalan lesz a napsütés, csapadékra nem kell számítanunk. A déli szél többfelé megélénkülhet. A hajnali minimumok 18 és 25, a délutáni csúcshőmérsékletek 35 és 40 Celsius-fok között alakulnak. A HungaroMet három vármegyét (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg) leszámítva a legmagasabb, piros figyelmeztetést adta ki magas középhőmérséklet miatt. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet szinte az egész országban 29 °C felett alakulhat.

Hétfőn és kedden is hasonlóképp alakul az időjárás

Fotó: HungaroMet

Ráadásul hasonló figyelmeztetés van érvényben keddre, augusztus 4-re is, azaz egyelőre nem úgy tűnik, mintha közelednének a hűvösebb idők.