Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
időjárás

Fordulat várható az időjárásban, mutatjuk, mire számíthatunk ma

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyre melegebb idő érkezik, miközben a hét második felében ismét nyáriasra fordul az idő. Az időjárás pénteken már többfelé kánikulát hozhat, a legmelegebb tájakon 38 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárászivatarelőrejelzésköpönyeghőség

Csütörtökön sok napsütésre és csapadékmentes időre számíthatunk, majd pénteken tovább erősödik a felmelegedés. A Köpönyeg előrejelzése szerint estétől az északnyugati határ közelében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mutatjuk, milyen időjárás várható csütörtökön és pénteken.

időjárás Csütörtökön sok napsütés és 34 fok körüli meleg várható, pénteken pedig tovább erősödik a hőség. Estétől zivatarok is kialakulhatnak.
Időjárás ma: csütörtökön sok napsütés és 34 fok körüli meleg várható, pénteken pedig tovább erősödik a hőség. Estétől zivatarok is kialakulhatnak 
Fotó: Unsplash

Ilyen időjárás várható csütörtökön

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön, augusztus 27-én napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, számottevő csapadék nélkül. A keleti, északkeleti szél helyenként megélénkülhet.

A hajnal még friss lesz: a HungaroMet 13–18 fokos minimumokat jelez, a hidegre hajlamos területeken ennél valamivel hűvösebb is lehet. Délután azonban már 28–34 fok közé melegszik a levegő. A Köpönyeg hasonlóan meleg idővel számol, előrejelzésük szerint 29–34 fokos csúcshőmérséklet várható.

Pénteken 38 fokig emelkedhet a hőmérséklet

Pénteken, augusztus 28-án tovább fokozódik a meleg. A Köpönyeg szerint fátyolfelhős, napos időre lehet számítani, napközben számottevő csapadék nélkül. A déli, délkeleti szél nagy területen megerősödhet.

A hajnal 16–22 fok körül alakul, délután pedig már 32–38 fokot mérhetünk. Estétől az északnyugati határ közelében gomolyfelhők jelenhetnek meg, amelyekből egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.

Ezekkel a módszerekkel védekezhetünk a hőség ellen

  • Miért veszélyes a tartós hőség, és kiket terhel meg leginkább;
  • Hogyan működik a hőség elleni védekezés a mindennapokban;
  • Milyen tünetei lehetnek a kiszáradásnak, a napszúrásnak, a hőkimerülésnek és a hőgutának;
  • Mit tehetünk hőség ellen, hogy biztonságosabban vészeljük át a legforróbb napokat.

Cikkünkből minden kiderül a kánikula elleni védekezésről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!