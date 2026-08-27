Fordulat várható az időjárásban, mutatjuk, mire számíthatunk ma

Csütörtökön sok napsütésre és csapadékmentes időre számíthatunk, majd pénteken tovább erősödik a felmelegedés. A Köpönyeg előrejelzése szerint estétől az északnyugati határ közelében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mutatjuk, milyen időjárás várható csütörtökön és pénteken.

Időjárás ma: csütörtökön sok napsütés és 34 fok körüli meleg várható, pénteken pedig tovább erősödik a hőség. Estétől zivatarok is kialakulhatnak

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Ilyen időjárás várható csütörtökön

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön, augusztus 27-én napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, számottevő csapadék nélkül. A keleti, északkeleti szél helyenként megélénkülhet.

A hajnal még friss lesz: a HungaroMet 13–18 fokos minimumokat jelez, a hidegre hajlamos területeken ennél valamivel hűvösebb is lehet. Délután azonban már 28–34 fok közé melegszik a levegő. A Köpönyeg hasonlóan meleg idővel számol, előrejelzésük szerint 29–34 fokos csúcshőmérséklet várható.

Pénteken 38 fokig emelkedhet a hőmérséklet

Pénteken, augusztus 28-án tovább fokozódik a meleg. A Köpönyeg szerint fátyolfelhős, napos időre lehet számítani, napközben számottevő csapadék nélkül. A déli, délkeleti szél nagy területen megerősödhet.

A hajnal 16–22 fok körül alakul, délután pedig már 32–38 fokot mérhetünk. Estétől az északnyugati határ közelében gomolyfelhők jelenhetnek meg, amelyekből egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.

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