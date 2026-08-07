Az egész országra záporok csapnak le, mutatjuk, mennyit enyhül a hőmérséklet

Noha már csütörtökön megérkeztek az első komolyabb esők, ma további zivatarok várnak ránk. Olyannyira, hogy emiatt a HungaroMet az egész országra citromsárga, egyes fokozatú figyelmeztetést adott ki. De hogy alakul a pénteki nap időjárása, és mire számíthatunk később? Eláruljuk!

Így alakul az időjárás: az egész országra figyelmeztetést adtak ki péntekre zivatarok miatt

Fotó: Unsplash

Pénteken, augusztus 7-én a változóan felhős idő, és a több helyen kialakuló záporok, zivatarok elhozzák a várt enyhülést, de pulóverre nem lesz szükség. Az északnyugatira forduló szél is sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok közelében pedig átmenetileg viharos széllökésekre is számítani lehet. A hajnali minimumok 17–22, míg a délután maximumok 29–34 Celsius fok között alakulnak - írja a Köpönyeg.hu oldala. A HungaroMet továbbra is figyelmeztet a magas középhőmérséklet miatt, bár már nem minden vármegyében: hat vármegyénkben (Pest, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém) citromsárga, másik hatban (Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Tolna) pedig narancs fokozaton. Ez kétségtelenül jelentős enyhülés az elmúlt napok teljes országra kiterjedő vörös riasztásához képest...

Péntek: 12 vármegyére még él a figyelmeztetés magas középhőmérséklet miatt is

Fotó: HungaroMet

Ilyen időjárás vár ránk szombaton

Szombaton, augusztus 8-án többórás napsütésre és változó felhőzetre van kilátás, de érdemes eltenni egy esernyőt, mert elszórtan még előfordulhat egy-egy futó zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé élénk marad, időnként meg is erősödik, így a levegő kellemesebbnek érződhet. Hajnalban 15–20, a délutáni órákban pedig 28–32 Celsius fok várható.