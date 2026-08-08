Időjárás: pillanatnyi enyhülés után ekkor érkezik az újabb felmelegedés

Csütörtökön és pénteken zivataros időjárásunk volt: az országnak már nagyon kellett egy kis eső, és nem csak a folyók és tavak vízszintje, de a kánikula miatt is. De vajon mennyi időre tudja lejjebb szorítani az esőzés a hőmérsékletet? Kétségtelenül ez az, amire mindenki kíváncsi. Nos, a HungaroMet szombatra már "csak" 16 vármegyére adott ki figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt, ráadásul csupán a legalacsonyabb, citromsárga fokozatút.

Enyhébb időjárás vár ránk a hétvégén?

Fotó: HungaroMet

Enyhébb időjárás vár ránk a hétvégén?

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton, augusztus 8-án frissebb időre számíthatunk a korábbi rendkívüli hőség után. A napsütés mellett időnként gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen, de jelentős csapadékra kevés az esély, legfeljebb nyugaton fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkülhet. A hajnal frissebb lesz, délután pedig már mérsékeltebb, 30 fok körüli maximumokra készülhetünk.

Vasárnap, augusztus 9-én nyugodtabb, naposabb időjárás várható. A legtöbb helyen száraz marad az idő, a felhőzet csak időnként növekedhet meg. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de északkeleten élénkebb széllökések is előfordulhatnak. A minimum hőmérséklet 18 fok körül alakul, délután pedig 30–33 fok körüli, mérsékeltebb nyári meleg várható. Ráadásul a HungaroMet már csak 12 vármegyére adott ki erre a napra a magas középhőmérséklet miatt figyelmeztetést.

Már csak 12 vármegyében kell tartanunk a hőségtől vasárnap

Fotó: HungaroMet

Hétfőn visszatér a hőség

Sajnos az előrejelzések arról árulkodnak, hogy a hétvégi enyhülés után hétfőn, augusztus 10-én visszatér a hőség: a HungaroMet 15 vármegyére adott ki magas középhőmérséklet miatt figyelmeztetést, ráadásul 8 vármegyére (Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna, Vas és Veszprém) narancs fokozatút, azaz ezeken a területeken a napi középhőmérséklet ismét 27 °C felett alakulhat.