Zavartalan napsütés és újbóli felmelegedés közeleg, ismét kiadták a vörös riasztást

Egy régóta nem tapasztalt, frissítő éjszakát és hajnalt követően - amely alatt a hőmérséklet minimuma általában 11 és 21 fok között alakult -, ismét melegedés várható. Az időjárás-előrejelzés szerint zavartalan napsütés köszönt ránk, csak kevés helyen alakulhat ki zápor vagy zivatar.

Időjárás-előrejelzés: jön az újabb felmelegedés / Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Időjárás-előrejelzés: jön az újabb felmelegedés

A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn ismét fokozódik a felmelegedés, az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk. Az északi és nyugati tájak fölött időnként gomolyfelhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt, de a legtöbb helyen száraz marad az idő. A Dunántúlon többfelé élénk lehet a déli, délkeleti szél. A minimum-hőmérséklet 17 és 23, a maximum 33 és 37 Celsius-fok között alakul.

Kedden tovább erősödik a hőség, országszerte sok napsütés várható. Délután helyenként gomolyfelhők is képződhetnek, de csak kevés helyen alakulhat ki zápor vagy zivatar. A déli szél többfelé megélénkül. Hajnalban 18 és 24, délután 35 és 38 Celsius-fok várható.

Emellett a HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében két vármegyére is harmadfokú, vörös riasztást adtak ki a magas középhőmérséklet miatt: ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.