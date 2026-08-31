Becsengettek a nyárnak is? Hidegfront közelít az ország felé

Változékony időjárással indul a hét és egyben a meteorológiai ősz. A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn hidegfront éri el Magyarországot, amelynek hatására szeptember elejére néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.

Enyhülés várható az időjárásban iskolakezdésre - Fotó: Origo

Hétfőn ugyanakkor még többfelé nyárias melegre lehet számítani. A Köpönyeg előrejelzése szerint a gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, helyenként azonban záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél megélénkülhet, zivatarok környezetében pedig erős széllökések is előfordulhatnak.

Hajnalban 12 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 28–36 fokig emelkedhet a hőmérséklet, északnyugaton lehet valamivel hűvösebb.

A hidegfront hozhatja a legtöbb esőt

A HungaroMet szerint a hét elején érkező front hozhatja a következő időszak legnagyobb területet érintő csapadékát. Az előrejelzések többsége kedd reggelig több helyen számol esővel, záporral vagy zivatarral, ugyanakkor szárazabb forgatókönyvek is lehetségesek.

A csapadékra nagy szükség lenne, ugyanis az aszály várhatóan a következő napokban sem mérséklődik számottevően.

A heti előrejelzések alapján továbbra sem látszik olyan mennyiségű eső, amely jelentősen enyhíthetné a csapadékhiányt.

Egyelőre nem jön meg az igazi őszi időjárás

A front elvonulása után mérséklődik a hőség, de jelentős lehűlésre egyelőre nem kell készülni. A frissebb reggeleket követően a délutáni órákban továbbra is 30 fok körüli hőmérsékletek lehetnek.

A Köpönyeg szerint kedden is sok napsütés várható, és csak kevés helyen alakulhat ki csapadék.

Reggel 13–21 fokot mérhetünk, délután pedig 29–36 fok közötti csúcsértékekre van kilátás.

Az Origo Németh Andrást is megkérdezte, hogy milyen időre számíthatnak az iskolások.