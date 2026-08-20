Ismét beköszön a hőség, záporok és zivatarok kísérik

Az államalapítás ünnepén az ország nagy részén napos és meleg időjárás volt a jellemző, ám néhol záporok és zivatarok is kialakulhattak. Nem lesz ez másként az elkövetkező napokban sem: míg pénteken ismét fokozódik majd a hőség, addig a szombat délután érkező enyhe lehűlés miatti gomolyfelhő-képződésből helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat.

Időjárás-előrejelzés: ismét nappali hőség várható, helyenként záporral és zivatarral / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: ismét nappali hőség várható

Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség. A gomolyfelhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Hajnalban 14–22, délután 31–36 Celsius-fok várható. A déli, délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében kiadtak a harmadfokú, vörös riasztást néhány vármegyére: ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.

Ismét kiadták a harmadfokú riasztást péntekre / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szombaton napközben napos időre van kilátást, ugyanakkor a délután érkező enyhe lehűlés miatti gomolyfelhő-képződésből helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. A hajnali minimumok 15–22, a délutáni maximumok 30–35 Celsius-fok között alakulnak. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz, zivatarok környezetében azonban átmenetileg viharossá fokozódhat - írja a Köpönyeg.