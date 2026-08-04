Alig lesz menekvés a hőség elől – 41 fokot jeleznek keddre

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden kevés gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, csapadék azonban nem valószínű. A kánikula mellett a Dunántúlon megélénkülő déli szél határozhatja meg az időjárást.

A keddi időjárás napos és száraz lesz, csapadék nélkül. A kánikulában 41 fokig emelkedhet a hőmérséklet, és szerdán tovább fokozódhat a hőség (illusztráció) Fotó: Pexels

Időjárás: Brutális kánikula jön kedden, 41 fokig emelkedhet a hőmérséklet

Kedden folytatódik a napos, száraz és rendkívül meleg időjárás, csapadékra alig van esély. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint kevés gomolyfelhő jelenhet meg, a Dunántúlon pedig megélénkülhet a déli szél.

Hajnalban általában 17 és 24 fok közötti értékek várhatók, a nagyobb városokban, vízpartokon és magasabban fekvő helyeken azonban ennél melegebb lehet. A nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakulhat, így országszerte erős kánikula és veszélyes hőség várható.

A Köpönyeg valamivel alacsonyabb, 34 és 39 fok közötti maximumokat jelez, de szintén napos, forró idővel számol. A hőség szerdán is folytatódhat, a HungaroMet szerint délután akár 42 fokot is mérhetnek.

Nem enyhül az aszály

A HungaroMet szerint hiába várjuk hónapok óta az országos esőt, az nem akar megérkezni. Érkezik helyette egy újabb rekorddöntő hőhullám, a mezőgazdasági aszály így hazánk egyre nagyobb területén lép a legsúlyosabb fokozatba.

Dübörög a kánikula: ezek most a legforróbb helyek a világon

Egyre forróbbak a nyarak, a szakértők pedig régóta figyelmeztetnek, hogy az emberi tevékenység jelentősen hozzájárul a klímaváltozás felgyorsulásához. Vajon hol találhatók a Föld legforróbb helyei, és milyen elképesztő melegrekordokat mértek már ezeken a területeken? Mutatjuk, mi a valódi kánikula!