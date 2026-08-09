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időjárás

Közeleg az újabb kánikula? Így alakul a következő napok időjárása

4 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A hétvége további részére mérsékelten meleg nyári időt ígérnek. Ezt követően viszont az időjárás-előrejelzés szerint ismét melegedés kezdődik, 32–37 fok közötti értékekkel.
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Miután csütörtökön és pénteken zivataros időjárásunk volt, szombaton valamivel frissebb idő köszöntött ránk. Az előrejelzések szerint a hétvége további részében mérsékelt meleg várható, mielőtt a jövő héten újabb melegedés kezdődne, ami alatt ismét emelkedik majd a hőmérséklet.

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Időjárás-előrejelzés: közeleg az újabb melegedés / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: közeleg az újabb melegedés

A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak: a minimum hőmérsékleteket többfelé 20 fok alá csökkennek, a délután pedig 29–34 fok közötti maximumokra készülhetünk.

Hétfőn ismét melegedés kezdődik, a napos idő mellett újra emelkedik a hőmérséklet. Sokfelé zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadékra kicsi az esély. A déli, délkeleti szél több helyen megélénkülhet. A hajnal még kellemesen friss lehet, délután azonban ismét 32–37 fok közötti értékek várhatók. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében már a másodfokú, narancssárga riasztást adták ki, a magas középhőmérséklet miatt: az érintett területeken a napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat.

Hétfőn ismét melegedni kezd az idő / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

 

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