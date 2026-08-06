Folytatódik a kánikula, de már gyülekeznek a felhők az égen

Csütörtökön még marad a 40 fok körüli hőség, de már látni a hőhullám végét. A mai nap végére már megérkeznek a várva várt záporok és zivatarok. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

A csütörtök hozza meg a várva várt változást az időjárásban. Fotó: Ladóczki Balázs

A csütörtök hozza meg a várva várt változást az időjárásban

A rendkívüli hőség után a csütörtök (08.06.) fog hozni némi változást. Bár még a forróság lesz az időjárás fő meghatározója, a korábbi napokhoz képest már több gomolyfelhő képződhet. Néhol záporok és zivatarok is kialakulnak: Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves és Nógrád vármegyére már elsőfokú riasztás van kiadva a zivatarok miatt.

Mindemellett nem szabad elfeledkezni a hőségről sem: az ország egész területére harmadfokú riasztás van kiadva a magas középhőmérséklet miatt. Hajnalban 21-25, délután 35-42 fok közötti maximumokra számíthatunk. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödhet - írta a Köpönyeg.

Harmadfokú riasztás van érvényben a magas középhőmérséklet miatt az egész országban.

A pénteki (08.07.) nap már egészen másképp fog kinézni. A napsütés mellett több helyen megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A HungaroMet szinte az ország egész területére elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

Nem mindenhol lesz azonnali a lehűlés, keleten még kitarthat a meleg. A hajnali minimumok 19-24, a délutáni maximumok 32-38 fok között alakulhatnak. A magas középhőmérséklet miatti riasztás néhol teljesen megszűnik, míg Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében másodfokúra enyhül. Péntek éjfélkor az NNGYK által meghosszabbított hőségriasztás is véget ér.

A hétvégén ismét eltűnnek a felhők, szombaton (08.08.) még előfordulhat némi csapadék, míg vasárnap (08.09.) napsütéses idő várható. A hajnali hőmérséklet 20 fok körül alakul, a nappali pedig 31-32 fok között.