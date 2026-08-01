Kíméletlen hőség érkezik – készüljön fel a hétvégére

Szombaton kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja a napsütést, csapadék azonban nem várható. A hétvégi időjárás vasárnap sem hoz komoly változást, csak az északi határ közelében fordulhat elő zápor vagy zivatar.

Időjárás hétvégén: Szombaton és vasárnap is kitart a kánikula, délutánonként 34–40 fok várható. Zápor vagy zivatar csak az északi tájakon alakulhat ki. Fotó: Ladóczki Balázs

Akár 40 fok is lehet a hétvégén, marad a kánikula

Szombaton folytatódik a forró, napos nyári idő, csapadékra pedig szinte sehol sem kell számítani. A Köpönyeg szerint fátyol- és gomolyfelhők időnként megjelenhetnek, de száraz marad az idő, a délies szél pedig több helyen megélénkülhet.

A HungaroMet előrejelzése alapján hajnalban általában 16 és 22 fok közötti értékeket mérhetnek, a nagyvárosokban és a vízpartok közelében azonban ennél melegebb lehet. Délután döntően 36–39 fokig emelkedik a hőmérséklet. Az északnyugati határ közelébe később egy-egy zivatargóc is besodródhat.

Vasárnap is marad a többnyire napos, száraz és rendkívül meleg idő. Az északi határ mentén néhol zápor vagy zivatar kialakulhat, jelentős csapadék azonban nem valószínű. Hajnalban 14–24, délután pedig 34–40 fok várható, miközben a légmozgás többnyire mérsékelt marad.

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Bő egy héten át tartó napos, száraz, igen meleg periódus vette kezdetét a hét első felében. A megelőző időszak csapadékmennyisége sem volt sok, de foltokban akkor még előfordultak számottevő záporok, és a magas hőmérséklet sem fokozta a csapadékhiány amúgy is káros hatásait. A jelenlegi hő- és vízstressz hatására a szántóföldi növények idő előtt száradása folytatódik, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát.

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Még napokig eltarthat a hőség. A kánikula a legfrissebb előrejelzések szerint legalább egy hétig fog tartani, ami alatt az éjszakák sem lesznek igazán frissítőek.