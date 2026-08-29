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időjárás

Nagyot fordul az időjárás a hétvégén, mutatjuk, mire számíthatunk

45 perce
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Hidegfront érkezik, de tartós lehűlésre ezúttal sem kell számítani. Az időjárás ma záporokat, zivatarokat és erős szelet is hozhat, vasárnap azonban ismét 35 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet.
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időjárásköpönyeghőmérséklethidegfront

Ma hidegfront vonul át Magyarország felett, ezért a napsütés mellett több helyen megnövekszik a felhőzet. Az időjárás a hétvégén változékonyabbá válik, kevés helyen zápor, néhol zivatar is kialakulhat, miközben szaharai por szűrheti a napsütést.

Ma záporok, zivatarok és erős széllökések is jöhetnek, vasárnap viszont visszatér a napsütés. Az időjárás ismét 35 fokos meleget hozhat.
Szombaton záporok, zivatarok és erős széllökések is jöhetnek, vasárnap viszont visszatér a napsütés. Az időjárás ismét 35 fokos meleget hozhat.Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Zivatarokat is hozhat a hidegfront szombaton

A frontális felhősáv délkelet felé halad, de többórás napsütésre is számíthatunk. A déli, délkeleti szél fokozatosan nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakulhat, délkeleten lesz a legmelegebb. Az ország jelentős részén azonban csapadék nélkül telhet a nap.

Vasárnap ismét 35 fok lehet

A hidegfront gyorsan elvonul, vasárnap pedig többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor, a szél gyenge vagy mérsékelt marad.

Hajnalban általában 12–20 fokot mérhetünk, a hidegre hajlamos helyeken azonban 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Délután ismét erősen felmelegszik a levegő, 30–35 fok várható, vagyis a hétvégi hidegfront nem hoz tartós lehűlést.

Cikkünk a HungaroMet és a Köpönyeg időjárás-előrejelzései alapján készült.

 

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