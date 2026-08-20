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időjárás

Visszatér a hőség, de heves zivatarok is jöhetnek a következő napokban

1 órája
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Az augusztus 20-i ünnepnapon még többnyire napos, meleg idő várható, de egyes tájakon záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A következő 7 nap időjárása változékonyabbnak ígérkezik: a meleg mellett több alkalommal is számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd ismét erősödhet a hőség.
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időjáráshőmérséklethőség

Csütörtökön, augusztus 20-án az ország nagy részén napos időjárás várható, ugyanakkor főként az északi és északnyugati országrészben erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Ezekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A HungaroMet friss előrejelzése szerint még nincs érvényben riasztás, péntekre azonban már zivatarveszélyre figyelmeztetnek. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hajnali 12–22 fok után délutánra 30–35 fokig melegszik a levegő.

hőség, időjárás, hőmérséklet, kánikula, 2026.07.30.,
Változékony időjárás jön - Illusztráció
Fotó: Ladóczki Balázs

Pénteken továbbra is meleg időre készülhetünk. Az ország északnyugati és északi részén elszórtan zápor, zivatar, néhol heves zivatar is kialakulhat.

A hőmérséklet délután 30–38 fok között tetőzik.

Szombaton folytatódik a nyárias idő, a nappali maximumok várhatóan 30 fok körül vagy afelett alakulnak. A napsütés mellett továbbra is lehetnek záporok, zivatarok.

Vasárnap is meleg idő valószínű, a hőmérséklet 30 fok körül tetőzhet. Helyenként felhősödés és zápor, zivatar is előfordulhat.

Hétfőn, kedden és szerdán is 30 fok körüli maximumokra lehet számítani. A napsütést időnként felhősödés zavarhatja meg, és helyenként csapadék is előfordulhat.

 

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