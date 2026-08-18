Hűvösebb, szeles idő érkezik kedden, búcsúzik a hőség

Kedden már a front mögött érkező frissebb levegő alakítja az időjárást. Reggel délen és keleten még előfordulhatnak záporok, később azonban az ország túlnyomó részén kisüt a nap.

Időjárás: hőségmentes, szeles idő jön kedden, 29 fok is lehet Fotó: Ladóczki Balázs

A délután második felében, illetve este északnyugat felől ismét erősebben megnövekedhet a felhőzet, jelentős csapadék azonban nem várható.

Az északnyugati, északi szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 13–19, délután pedig 24–29 fok várható.

Erős szél kíséri a lehűlést

A hőmérséklet visszaesése miatt kedden már nem kell hőségre számítani. A szeles idő ugyanakkor többfelé érezhető lesz, különösen az északnyugati és északi tájakon.

A napos időszakok mellett időnként felhők is megjelennek, de a csapadék mennyisége várhatóan nem lesz számottevő. A friss levegő érkezése így egyértelműen véget vet a korábbi melegebb időszaknak.