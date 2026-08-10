Szokatlanul hűvös volt az éjszaka, mutatjuk, hogy mi jön ezután

Jelentősen visszaesett a hőmérséklet ma reggel, így kellemesen hűvös időjárásban lehetett részünk. A HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán azt írta, több településünkön is 10 fok alá csökkent a hőmérséklet, Zabaron és Nyírtasson pedig mindössze 7,9 fokot mértek hajnalban. Ezután azonban siettek felhívni a figyelmet arra, ez nem marad így sokáig.

Az időjárás-előrejelzés szerint a reggeli hűvösséget hamarosan ismét 30 fok feletti meleg váltja fel / Fotó: Mediaworks

Mint írták, napközben gyorsan melegszik majd a levegő, így a reggeli frissességet hamarosan ismét 30 fok feletti meleg váltja fel.

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

Hétfőn napos, száraz idő várható, amelyet csak időnként zavarhatnak gomolyfelhők az északi és nyugati tájakon. Arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar kialakulhat, de az ország túlnyomó részén csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon többfelé élénk lesz. A hajnali 17 és 23 Celsiu-fok után délután 33 és 37 Celsius-fok várható.

Kedden tovább fokozódik a hőség, sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. Csapadék csak elvétve fordulhat elő. A déli szél többfelé megélénkülhet. A hajnali minimumok 18 és 24, a délutáni maximumok 35 és 38 Celsius-fok között alakulnak. A HungaroMet veszélyjelzésében ráadásul három vármegyére is kiadták a harmadfokú, vörös riasztást a magas középhőmérséklet miatt: ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.

Keddre három vármegyére adták ki a harmadfokú, vörös riasztást / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szerdán is kitart a napos, igen meleg nyári idő. A délutáni órákban helyenként erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a legtöbb helyen továbbra is száraz marad az idő. A déli, délnyugati szél többfelé élénk lehet. Hajnalban 19 és 25, délután 35 és 39 Celsius-fok várható - írja a Köpönyeg.