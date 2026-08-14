Nem kímél minket az időjárás: ismét visszatér a 35 fok feletti kánikula

Az elmúlt pár napban a hajnalok hoztak némi kellemes felfrissülést, de most újra visszatér az idei nyár főszereplője: a kánikula. A hétvége közeledtével ismét a 35 fok felé kacsingat az időjárás, miközben a várva várt eső még sehol a láthatáron.

Kánikulával folytatja a hetet az időjárás Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / MI

Kánikulával folytatja a hetet az időjárás

Pénteken (08. 14.) is rengeteg napsütésre számíthatunk, miközben a nyugati és északnyugati tájak fölött időnként felhők tarkíthatják az eget. Esőre továbbra sem kell számítani, azonban az északkeleti szél a legtöbb helyen élénk lesz, a nyugati országrészben pedig mérsékeltebb lehet a légmozgás. Erre a napra nincsenek érvényben riasztások. A reggel frissítő 9-18 fokkal fog indulni, de délután már 28-33 fokos maximumokra kell készülni.

Szombaton (08. 15.) már visszatérnek a riasztások: Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, valamint Veszprém vármegyékre elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet a magas középhőmérsékletek miatt. Ismét meleg levegő érkezik az ország területére, így hajnalban 14-21 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, míg délután már 31-36 fok is lehet. Mindemellett marad a száraz, napos idő - írta a Köpönyeg.