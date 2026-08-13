Rossz hír érkezett: egy hétig még biztosan nem jön megmentő eső

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint az időszak döntő részében felhőtlen vagy derült, száraz időben lesz részünk, legfeljebb csütörtökön időszakosan lehet kevés fátyolfelhő az égen. Csapadék nem lesz.

Időjárás: hetek óta erre várunk, de most sem jön – folytatódik a kánikula

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

Időjárás: hetek óta erre várunk, de most sem jön – folytatódik a kánikula

Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések, de napközben északkeleten egy-egy erős lökés sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, több fokkal hidegebb a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg kissé melegebb a nagyobb városokban, vízpartokon lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 27 és 32 fok között alakul.

Marad a kánikula, pusztít az aszály

A múlt csütörtökön tetőzött forró időszakot lezáró hidegfronthoz kötődően csak helyenként fordult elő csapadék az országban, számottevő mennyiség pedig csak kisebb foltokban hullott. A hőség enyhült egy kissé, de a kánikula folytatódik. Érdemi változás, ami a sínylődő vegetáción segített volna, nem történt időjárásunkban, és erre sajnos az előttünk álló egy hétben sincs kilátás - írja a HungaroMet.



